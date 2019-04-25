Житель Алматы управлял автомобилем без водительских прав и под действием наркотиков

Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился 22-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения, передает Kazakhstan Today.

Водитель на "Субару" был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной полиции на пересечении улицы Тимирязева и Розыбакиева. Поведение молодого мужчины показалось полицейским подозрительным, водительского удостоверения у него не оказалось, сообщили в пресс-службе департамента полиции.

В глаза сразу же бросился странный стиль езды автолюбителя. Он был остановлен. Документы представлять мужчина отказался. Чуть позже стало ясно, почему: водительского удостоверения у него никогда не было, правоустанавливающими документами на транспортное средство он не владел", - рассказал командир полка дорожно-патрульной полиции управления местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

По его словам, водитель управлял машиной, находясь в наркотическом опьянении. Этот факт подтвержден результатами медицинского освидетельствования, проведенного врачами-наркологами.

"Молодой человек рассказал, что якобы неделю назад он употреблял наркотическое средство "трамадол", который обладает сильной активностью и длительным эффектом. В отношении гражданина А. Татурова, 1997 года рождения, составлен протокол по статье КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии токсикоманического опьянения". Машина эвакуирована на специализированную штрафную стоянку", - сказал Саттаров.

Он отметил, что материалы административного производства в ближайшее время будут направлены в суд для принятия решения.

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