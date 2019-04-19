Караганда. 18 апреля. Kazakhstan Today - Житель Караганды удерживал в заложниках собственную дочь, передает Kazakhstan Today.

"17 апреля, в 15.20, на телефон 102 поступило сообщение о том, что 34-летний житель города удерживает в заложницах свою малолетнюю дочь. На место происшествия выехали все экстренные службы. После 4-часовых переговоров, благодаря четко спланированной операции полицейскими освобождена 2-летняя девочка", - сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.

Задержанный доставлен в полицию. В результате операции никто не пострадал.

Что подвигло к такому действию мужчину, выясняет следствие.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 261 УК РК.

Иная информация, согласно статье 201 УПК РК, не разглашается", - отметили в ведомстве.

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