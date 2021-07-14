Житель Караганды устроил стрельбу из винтовки в центре города

КАРАГАНДА. 13 ИЮЛЯ - 50-летний мужчина, вооружённый винтовкой с оптическим прицелом, устроил стрельбу в центре Караганды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Звуки выстрелов сегодня утром напугали жителей многоэтажки по улице Мичурина. Выглянув в окна, они увидели крепкого мужчину в камуфляжной футболке с винтовкой в руках", - пишет Telegram-канал "Вечерняя Караганда".

В полицию о нарушителе порядка сообщили очевидцы.

В пресс-службе ДП Карагандинской области сообщили, что любителя пострелять посреди жилого района оштрафовали на 10 МРП за нарушение порядка хранения и использования оружия.

Оказалось, что стрелок просто развлекался, пишет канал.

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