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Житель Караганды устроил стрельбу из винтовки в центре города

13.07.2021 9451
КАРАГАНДА. 13 ИЮЛЯ - 50-летний мужчина, вооружённый винтовкой с оптическим прицелом, устроил стрельбу в центре Караганды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Звуки выстрелов сегодня утром напугали жителей многоэтажки по улице Мичурина. Выглянув в окна, они увидели крепкого мужчину в камуфляжной футболке с винтовкой в руках", - пишет Telegram-канал "Вечерняя Караганда".

 
В полицию о нарушителе порядка сообщили очевидцы.
 
В пресс-службе ДП Карагандинской области сообщили, что любителя пострелять посреди жилого района оштрафовали на 10 МРП за нарушение порядка хранения и использования оружия.
 
Оказалось, что стрелок просто развлекался, пишет канал. 
 

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