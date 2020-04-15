Житель Степногорска пытался объехать блокпост и едва не попал под тепловоз

Кокшетау. 14 апреля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области нарушителя карантина арестовали на 15 суток за попытку объехать блокпост по железнодорожным путям, передает Kazakhstan Today.

Житель Степногорска без соответствующего разрешения пытался выехать за пределы карантинной зоны. На блокпосту автодороги Степногорск - Аксу - Мамай водитель джипа получил отказ в выезде за территорию. Не согласившись с решением сотрудников полиции, водитель попытался самостоятельно объехать блокпост и проехать через поля. При переезде в неустановленном месте железнодорожных путей внедорожник застрял. В это время по путям двигался тепловоз, машинист которого, увидев на рельсах автомашину, вынужденно применил торможение", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области.

Водителя задержали за нарушение особого въезда/выезда на территории карантина.

Мужчина проигнорировал требования чрезвычайного положения, нарушил нормальную работу железнодорожного сообщения и только благодаря умелым действиям машиниста не наступили более тяжкие последствия. В этой связи прокуратура ходатайствовала перед судом о назначении максимального наказания в виде ареста на 15 суток. 13 апреля Степногорским городским судом нарушитель привлечен к административному аресту сроком на 15 суток", - уточнили в прокуратуре.

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