Житель Тараза три года не мог доказать, что он гражданин Казахстана

Сотрудники полиции в течение трех лет не принимали меры по восстановлению его конституционных прав, в результате чего мужчина длительное время находился без определенного правового статуса

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Тараз. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Тараза в течение трех лет не мог доказать гражданство Казахстан из-за бездействия полиции, - Житель Тараза в течение трех лет не мог доказать гражданство Казахстан из-за бездействия полиции, сообщили в пресс-службе суда Жамбылской области.





В сентябре 2019 года житель Тараза получил отказ от ЦОНа о замене удостоверения личности. В ведомстве указали на отметку в базе МВД об утрате им гражданства РК в связи с принятием российского.





В суде отметили, что с 2019 года он неоднократно обращался в органы полиции с заявлением о том, что российское гражданство он не принимал. Таким образом, истец 3 года не мог доказать, что является гражданином Казахстана.





В МИД РФ сообщили, что истец по вопросам приобретения гражданства РФ не обращался, в информационных учетах МВД РФ сведений о принятии им гражданства не значится. И на основании этого письма и заключения служебного расследования департамент полиции отменил статус недействительности удостоверения личности истца", - рассказали в пресс-службе суда.





Пострадавший мужчина решил обратиться в суда Тараза с иском о взыскании с департамента полиции 3 млн тенге компенсации морального вреда.





В суде представитель ответчика иск не признал, пояснив, что регистрация утраты гражданства истца произведена загранучреждением - управлением федеральной миграционной службы РФ. Отмечено и об отсутствии сведений об обращениях истца в полицию в связи с уничтожением административных зданий во время январских событий. Вина ответчика в утрате истцом гражданства РК не установлена", - говорится в материалах суда.





Вместе с тем суд признал, что в департаменте полиции несвоевременно рассмотрели обращение истца: сотрудники полиции в течение трех лет не принимали мер по восстановлению его конституционных прав, в результате чего мужчина длительное время находился без определенного правового статуса.





С учетом этого требования истца удовлетворены частично: с департамента полиции взысканы 300 тыс. тенге компенсации морального вреда.