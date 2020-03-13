Житель Текели топил печь украденными с кладбища крестами

Текели. 12 марта. Kazakhstan Today - Пьяный вандал крал деревянные кресты с могил и топил ими печь в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

В полицию Текели с заявлениями о кражах на территории городского кладбища обратились пять граждан. Полицейские задержали нигде не работающего 32-летнего местного жителя, который дал признательные показания. Дома у него стражи порядка обнаружили деревянные части от одного из украденных им крестов, опознанные потерпевшим, сообщает Polisia.kz.

По словам подозреваемого, он воровал кресты с кладбища в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Водку пил для того, чтобы побороть страх. Принесенные домой деревянные кресты он использовал для отопления печи. В настоящее время доказана его причастность к краже семи крестов.

Учитывая, что данные правонарушения совершены одним и тем же лицом, все уголовные дела соединены в одно производство. В отношении подозреваемого, избрана мера процессуального пресечения "подписка о невыезде и надлежащем поведении". Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на причастность задержанного к аналогичным уголовным правонарушениям. Данные факты зарегистрированы в ЕРДР по статье УК РК "Кража", - прокомментировали в полиции.

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