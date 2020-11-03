Житель Темиртау оштрафован за хранение запрещенных религиозных материалов

Темиртау. 2 ноября. Kazakhstan Today - Суд оштрафовал жителя Темиртау, хранившего в своем аккаунте запрещенные материалы религиозного содержания, передает Kazakhstan Today.

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники группы по противодействию экстремизму управления полиции Темиртау установили 27-летнего жителя города, который в своем аккаунте в открытом доступе хранил текстовые видеоаудиоматериалы религиозного содержания, сообщает Polisia.kz

В его действиях усматривались признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 453 КоАП РК (Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории Республики Казахстан иной продукции, не относящейся к средствам массовой информации, содержащей сведения и материалы, направленные на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, войны, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости, насилия и порнографии, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния).

Материалы для принятия процессуального решения направлены в управление по делам религии по Карагандинской области для проведения религиоведческой экспертизы.

По ее результатам они признаны запрещенными к распространению и хранению на территории РК. В отношении правонарушителя возбуждено административное дело по статье 453 КоАП РК, которое направлено на рассмотрение в Специализированный административный суд.

Постановлением суда на мужчину наложен штраф в размере 100 МРП.

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