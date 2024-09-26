Жителей Алматы и области предупредили об угрозе подтоплений из-за дождей

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Алматы. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Ветераны войны в Афганистане, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и жители районов близ Семипалатинского полигона - всего около 800 тысяч человек, нуждающиеся в профессиональной помощи и реабилитации, почти полтора десятка лет не могут дождаться строительства обещанного им госпиталя близ Алматы, сообщает " - Ветераны войны в Афганистане, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и жители районов близ Семипалатинского полигона - всего около 800 тысяч человек, нуждающиеся в профессиональной помощи и реабилитации, почти полтора десятка лет не могут дождаться строительства обещанного им госпиталя близ Алматы, сообщает " Sputnik Казахстан"





На днях ветераны войны в Афганистане и других локальных военных конфликтов, а также ветераны ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в очередной раз побывали на развалинах Республиканского госпиталя для инвалидов Великой Отечественной войны в пригороде Алматы.





В прежние годы, когда медучреждение еще действовало, здесь лечили не только ветеранов ВОВ. Реабилитацию проходили ветераны других военных конфликтов, чернобыльцы, труженики тыла и люди, пострадавшие от испытаний на Семипалатинском полигоне. На сегодня в Казахстане - это 800 тысяч человек.





Там был квалифицированный персонал, который знал, как лечить контузии, ранения, психологические травмы. Там были отделения хирургии и проводились операции. Был квалифицированный медперсонал, который мог лечить лучевые болезни", - рассказывает председатель координационного совета ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других локальных военных конфликтов Мурат Абдушкуров.





Странности с госпиталем начались в 2010 году. Тогда в углу одного из корпусов здания, расположенного в живописном месте - предгорьях Заилийского Алатау, неожиданно обнаружилась трещина. Это стало поводом для того, чтобы признать строение аварийным и госпиталь в срочном порядке закрыть.





Была ли трещина на самом деле, ветераны не уверены до сих пор: здание, буквально разграбленное за прошедшие годы и не имеющее сейчас даже крыши, стоит как ни в чем не бывало.





Ответ на вопрос: "Что происходит?" ветераны получили в том же 2010 году. Практически сразу после закрытия госпиталя появилась информация о том, что строение намереваются снести, а всю прилегающую территорию отдать под индивидуальное жилищное строительство. Вероятно, более десятка гектаров земли в элитном районе, стоимость которой измерялась сотнями тысяч, если не миллионами долларов, кому-то очень приглянулись.





Не согласившись с этим, ветераны-афганцы встали на защиту госпиталя. Открытые обращения в парламент и на имя президента Казахстана тогда сыграли свою роль: частникам земля не досталась.





Сюда приезжала делегация из 18 человек - представителей всех ведомств, начиная от депутатов, заканчивая правоохранительными органами. Было дано заключение, что корпус восстановлению не подлежит и его нужно снести. После чего, видимо, чтобы мы сильно не шумели, приняли решение построить новый госпиталь для ветеранов и других категорий нуждающихся", - вспоминает Мурат Абдушкуров.





Поговорка "обещанного три года ждут" в сложившейся ситуации не сработала. С момента закрытия корпуса в предгорьях Алматы прошло уже 14 лет. Нуждающиеся в лечении проходят его во втором корпусе, в черте города, на улице Каблукова. Хотя, говорят ветераны, существующие условия сложно назвать даже приемлемыми.





В "нижнем" корпусе госпиталя, рассчитанном на 80 койкомест, проходит лечение более 150 человек. В палате, рассчитанной на двоих, в настоящее время лежат по четыре человека. Мало того, люди, кто с честью исполнил свой гражданский, воинский долг перед Родиной, вынуждены годами стоять в очереди на госпитализацию", - пишут ветераны в своем обращении.





Тем временем в Минздраве Казахстана, на балансе которого находится лечебное учреждение, а соответственно, и земля, на которой оно расположено, о проблеме прекрасно осведомлены. Но вместо реальных дел предпочитают лишь сообщать ветеранам, что о проблеме не забыли - и снова обещают: планы по строительству нового корпуса, сроки и даже проект нового здания уже с трудом вмещаются в и без того пухлую папку с документами.





Первая "весточка" пришла из Минздрава еще в конце 2010 года.





Министерством финансов Казахстана данный вопрос (выделение средств для проектирования и начала строительства корпуса госпиталя. - Прим. Sputnik) планируется вынести на ближайшее заседание Республиканской бюджетной комиссии по рассмотрению проекта республиканского бюджета на 2011-2013 годы. В случае одобрения Республиканской бюджетной комиссией данного вопроса в 2011 году будет осуществлено проектирование и начало строительства нового корпуса для РКГИОВ", - говорилось в ответе директора департамента организации медицинской помощи МЗ РК А. Тулегалиева, направленном в ответ на обращение ветеранов.





Похожие обещания были и в следующем ответе Минздрава Казахстана уже в декабре 2013 года.





На сегодняшний день МЗ РК пересмотрены расчеты и обоснования и готовится бюджетный инвестиционный проект "Снос старого здания верхнего корпуса и строительство Реабилитационного центра для РГКП "Республиканский клинический госпиталь для инвалидов ВОВ" для последующей реализации данного проекта", - написал тогдашний вице-министр Минздрава Казахстана Токежанов, добавив, что начало реализации проекта запланировано на 2014 год с завершением в 2015 году.





Но в 2014 году никаких работ - ни сноса, ни строительства - снова не началось. Только в конце октября пришло очередное обещание из Министерства.





Министерством здравоохранения и социального развития РК разработано техническое задание и получены исходные данные на разработку проектно-сметной документации, а также разработано инвестиционное предложение по проекту "Строительство реабилитационного центра для инвалидов Отечественной войны со сносом аварийного здания", которое будет внесено в министерство национальной экономики РК для получения экономического заключения. Расходы на разработку ПСД планируется предусмотреть при уточнении республиканского бюджета на 2015 год", - сказано в документе за подписью и.о. ответственного секретаря МЗ и СР РК Ж. Омарова, указавшего 2016-2017 годы ориентировочным периодом реализации проекта.





Каждый год Минздрав пишет нам письма, что со следующего года начнется строительство нового современного корпуса. Сначала было на 240 койкомест, потом уже на 120. Вот, например, здесь они пишут, что в 2014 году начнется и в 2016 завершится. Потом, что в 2015 году начнется и в 2017 завершится. Они нам даже представили эскизный план, какой ультрасовременный госпиталь будет построен. Но до сегодняшнего дня стоит разбитый разграбленный корпус", - говорит Абдушкуров, показывая ворох бумаг на официальных бланках.





Почему затягивается строительство, ветераны не знают, но предположения имеют. Они не исключают того, что земля в элитном районе, на которой располагается теперь уже действительно аварийное здание корпуса госпиталя, по-прежнему кого-то очень сильно интересует.





В самом начале этот госпиталь имел территорию в 24 гектара. В лихие девяностые годы 12 гектаров было отрезано якобы для садоводческого общества "Ветеран". И если вы сейчас поедете, посмотрите, какие там особняки стоят четырехэтажные с заборами по шесть метров… Как раз "ветеранские". Они там сидят, на свои "пособия" живут". И сейчас, я так думаю, что кто-то хочет эти 12 гектаров "прихватизировать", - с усмешкой констатирует Мурат Абдушкуров.





По его словам, земля под госпиталем считается "золотой" не только по той причине, что находится в элитном предгорном районе. Тут со времен существования госпиталя проведены все необходимые коммуникации: центральные водо- и теплоснабжение, канализация, свет. Этот факт в несколько раз повышает стоимость участка.





То есть фактически, там есть вся инфраструктура. Только поставь здание и подключайся", - отмечает он.





На днях ветеранские организации вновь написали и направили обращения в адрес Минздрава Казахстана и главы государства. Документ уже подписали более тысячи человек, но это только начало, считает Мурат Абдушкуров. В помощи медицинских специалистов нуждаются сотни тысяч человек. Почему в нашей стране их проблемы годами остаются без внимания, ветераны не понимают.





В Казахстане всего два госпиталя: в Астане на 60 койкомест и в Алматы на 80 койкомест. Если взять Беларусь с населением в 9 миллионов - у них шесть реабилитационных центров и самый маленький - на 240 койкомест. Нашим же людям десятилетиями надо стоять в очереди, чтобы попасть в этот госпиталь и получить квалифицированную медицинскую помощь. Они не могут получить те социальные гарантии, которые давало наше государство", - приводит сравнение Мурат Абдушкуров.





По его словам, шансы, что госпиталь для ветеранов все же появится, тают буквально на глазах. Главная причина - откровенная халатность чиновников, ответственных за строительство.





Якобы выделялись деньги на проектно-сметную документацию, проводился тендер. Выигрывает какая-то компания, потом ничего не делает. А когда нужно предоставить документы, они приходят и говорят: "Мы ничего не сделали". Ее через суд еще полгода признают недобросовестным поставщиком. Потом опять проводится тендер, и все по той же схеме снова. И так последние 4 года. Создается впечатление, что кто-то специально затягивает процесс", - делится Абдушкуров своими мыслями.





В своем последнем обращении к руководству страны уставшие от бесконечных обещаний ветераны открыто спрашивают чиновников о том, нужен ли такой госпиталь государству, когда начнется его строительство и есть ли у них какие-то другие виды на территорию, где должно располагаться медучреждение.





По его словам, в свете заявленного в последние годы строительства нового Казахстана ветераны все еще надеются на то, что государство повернется лицом к той категории людей, которые не словами, а делом доказали, что являются настоящими патриотами, беспрекословно выполняя приказы Родины в условиях реального риска для своих здоровья и жизни.