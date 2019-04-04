Жителей Алматы предупредили о возможном сходе снежных лавин

Алматы. 3 апреля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Алматы в связи с возможным сходом снежных лавин, передает Kazakhstan Today.

В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейне реки Улкен Алматы (в высотной зоне - выше 2100 метров), в период с 4 по 8 апреля возможен сход снежных лавин, говорится в сообщении синоптиков.

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

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