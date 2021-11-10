Жителей Алматы предупредили об участившихся случаях интренет-мошенничества

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АЛМАТЫ. 9 НОЯБРЯ - С 8 по 14 ноября на территории города Алматы проводится оперативно-профилактические мероприятия Hi-Tech, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С популяризацией сети интернет, цифровизацией услуг и многих видов сервисов увеличиваются способы и виды интернет-мошенничеств, а также краж с использованием информационно-коммуникационных сетей. В связи с этим мы предупреждаем граждан об участившихся случаях интернет-мошенничеств и призываем быть осторожными при использовании онлайн услуг, а также покупке товаров в интернете", - сказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

1. Никому не передавайте данные о своей банковской карте, а также данные о своей личности (фото удостоверения, фото банковской карты, трехзначный CVV код на обратной стороне карты).

2. Не вносите задаток за купленный товар в интернете. Прежде чем покупать товар, тщательно проверяйте репутацию интернет-магазина.

3. При продаже товаров, недвижимости либо автомобиля через мобильные приложения OLX.KZ, Market.kz, Kolesa.kz, Krisha.kz будьте осторожны. Желательно получать оплату при личной встрече или убедиться в благонадежности покупателя через видеозвонок.

4. Если в объявлении о продаже товара, автомобиля, аренде квартиры указано, что сначала нужно внести задаток либо что связь с продавцом только через WhatsApp, будьте осторожны. Никогда не вносите задаток на электронные платежные системы Qiwi, Yandex деньги и т. д.

5. Не проходите по сомнительным ссылкам, которые вам могут отправлять через различные мессенджеры и социальные сети, так как это могут быть вирусные файлы и приложения, которые дадут злоумышленникам доступ к вашим денежным средствам в мобильном банкинге.

6. Не вводите данные своих банковских карт на различных сайтах, так как это могут быть фишинговые сайты, которые специально созданы для сбора вашей личной информации. А в дальнейшем это будет использоваться для несанкционированной оплаты с вашей банковской карты.

7. Не участвуйте в сомнительных конкурсах в сети интернет, где либо обещают увеличение ваших денежных средств, либо сообщают вам о крупном денежном выигрыше.

8. Не инвестируйте денежные средства в сомнительные проекты, где обещают большие дивиденды путем вложения денег в криптовалюту, акции, драгоценные металлы и т. д. Удостоверьтесь в благонадежности фирмы, прочтите отзывы и комментарии в интернете, вам могут позвонить с несуществующих абонентских номеров разных стран и убедительно рассказывать о преимуществах вложения в их фирму (QuestraWorld, AssetWorldManagement и т. д).

9. Если вам звонят из службы безопасности банка, запомните, что сотрудники банка никогда не спрашивают данные о вашей карте, а также не требуют передачи кодов доступа, приходящих вам на мобильный телефон. Также мошенники используют мобильные приложения по подмене абонентского номера в своих корыстных целях, чтобы звонить с Call-центров банка. В таких случаях вам необходимо положить трубку и самому перезвонить на номер, который указан либо на банковской карте, либо на сайте банка.