Жителей Алматы просят воздержаться от парковки автомобилей в местах испытания теплосетей

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АЛМАТЫ. 22 ИЮЛЯ - Жителей Алматы попросили не парковать машины в местах, где будут проводиться испытания теплосетей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Во время гидравлических испытаний тепловых сетей, которые будут проводиться с 03.00 до 08.00 с 22 июля по 11 августа 2021 года на территориях 8 районов Алматы, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах их проведения", - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

В теплосетях предупредили: несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды и частичное разрушение дорожного покрытия.

В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО "АлТС" по телефонам: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109".

График проведения испытаний теплосетей (по улицам):

22 и 27 июля

Турксибский район: Сейфуллина – Бехтерева – Кассина – Айбасова;

26 июля

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Шагабутдинова – Тимирязева – Розыбакиева;

27 июля

Алатауский район: посёлок Ак Кайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа;

Алмалинский и Жетысуский районы: Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Тобаякова – Сейфуллина;

27 и 28 июля

Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Яссауи;

27 и 30 июля

Бостандыкский район: Аскарова – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – Ганди – Назарбаева – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД;

28 июля

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Варламова – Жандосова – Айманова;

Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова – Айтеке би;

Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой;

29 июля

Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко –Желтоксан – Сатпаева – Байтурсынова;

29 и 30 июля

Ауэзовский район: Улугбека – речка Большая Алматинка – Рыскулбекова – Саина;

30 июля

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Байзакова – Утепова – Розыбакиева;

2 августа

Алмалинский и Бостандыкский, Медеуский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;

Алмалинский и Жетысуский районы: Рыскулова – Сейфуллина –Гайдара – Карасай батыра;

3 августа

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя;

3 и 4 августа

Алатауский, Алмалинский и Ауэзовский районы: Рыскулова – Гайдара – Яссауи – Абая;

4 августа

Алмалинский район: Райымбека – Тлендиева – Розыбакиева – Кулымбетова;

Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак – 1, 2, 3, 4, микрорайон Кокмайса;

Алмалинский и Бостандыкский районы:

Гоголя – Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – речка Есентай.

5 августа

Алатауский район: Монке би – Момышулы – Онгасыровой – микрорайон Зердели;

Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова – Глазунова – Тихого – Жансугурова, Ратушного, микрорайон Кулагер;

5 и 6 августа

Алмалинский район: Толе би – Абая – Ашимова – Гайдара;

6 августа

Алмалинский район: Карасай батыра – Толе би – Каримова – Масанчи;

11 августа

Наурызбайский район: Жуалы – Сабденова – Жакыбаева –Таргап.

Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

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