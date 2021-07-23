Жителей Алматы просят воздержаться от парковки автомобилей в местах испытания теплосетей

Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 22 ИЮЛЯ - Жителей Алматы попросили не парковать машины в местах, где будут проводиться испытания теплосетей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Во время гидравлических испытаний тепловых сетей, которые будут проводиться с 03.00 до 08.00 с 22 июля по 11 августа 2021 года на территориях 8 районов Алматы, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах их проведения", - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".
В теплосетях предупредили: несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды и частичное разрушение дорожного покрытия.
В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО "АлТС" по телефонам: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109".
График проведения испытаний теплосетей (по улицам):
22 и 27 июля
Турксибский район: Сейфуллина – Бехтерева – Кассина – Айбасова;
26 июля
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Шагабутдинова – Тимирязева – Розыбакиева;
27 июля
Алатауский район: посёлок Ак Кайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа;
Алмалинский и Жетысуский районы: Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Тобаякова – Сейфуллина;
27 и 28 июля
Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Яссауи;
27 и 30 июля
Бостандыкский район: Аскарова – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – Ганди – Назарбаева – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД;
28 июля
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Варламова – Жандосова – Айманова;
Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова – Айтеке би;
Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой;
29 июля
Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко –Желтоксан – Сатпаева – Байтурсынова;
29 и 30 июля
Ауэзовский район: Улугбека – речка Большая Алматинка – Рыскулбекова – Саина;
30 июля
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Байзакова – Утепова – Розыбакиева;
2 августа
Алмалинский и Бостандыкский, Медеуский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;
Алмалинский и Жетысуский районы: Рыскулова – Сейфуллина –Гайдара – Карасай батыра;
3 августа
Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя;
3 и 4 августа
Алатауский, Алмалинский и Ауэзовский районы: Рыскулова – Гайдара – Яссауи – Абая;
4 августа
Алмалинский район: Райымбека – Тлендиева – Розыбакиева – Кулымбетова;
Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак – 1, 2, 3, 4, микрорайон Кокмайса;
Алмалинский и Бостандыкский районы:
Гоголя – Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – речка Есентай.
5 августа
Алатауский район: Монке би – Момышулы – Онгасыровой – микрорайон Зердели;
Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова – Глазунова – Тихого – Жансугурова, Ратушного, микрорайон Кулагер;
5 и 6 августа
Алмалинский район: Толе би – Абая – Ашимова – Гайдара;
6 августа
Алмалинский район: Карасай батыра – Толе би – Каримова – Масанчи;
11 августа
Наурызбайский район: Жуалы – Сабденова – Жакыбаева –Таргап.
Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.
Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства