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Жителей Алматы просят воздержаться от парковки автомобилей в местах испытания теплосетей

22.07.2021 9208
Жителей Алматы просят воздержаться от парковки автомобилей в местах испытания теплосетей
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 22 ИЮЛЯ - Жителей Алматы попросили не парковать машины в местах, где будут проводиться испытания теплосетей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Во время гидравлических испытаний тепловых сетей, которые будут проводиться с 03.00 до 08.00 с 22 июля по 11 августа 2021 года на территориях 8 районов Алматы, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах их проведения", - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети". 

 
В теплосетях предупредили: несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды и частичное разрушение дорожного покрытия.
 

В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО "АлТС" по телефонам: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109". 

 
График проведения испытаний теплосетей (по улицам): 
 
22 и 27 июля 
 
Турксибский район: Сейфуллина – Бехтерева – Кассина – Айбасова; 
 
26 июля
 
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Шагабутдинова – Тимирязева – Розыбакиева; 
 
27 июля
 
Алатауский район: посёлок Ак Кайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа;
 
Алмалинский и Жетысуский районы: Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Тобаякова – Сейфуллина;
 
27 и 28 июля
 
Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Яссауи; 
 
27 и 30 июля
 
Бостандыкский район: Аскарова – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – Ганди – Назарбаева – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД; 
 
28 июля
 
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Варламова – Жандосова – Айманова;
 
Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова – Айтеке би;
 
Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой;
 
29 июля
 
Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко –Желтоксан – Сатпаева – Байтурсынова; 
 
29 и 30 июля
 
Ауэзовский район: Улугбека – речка Большая Алматинка – Рыскулбекова – Саина; 
 
30 июля
 
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Байзакова – Утепова – Розыбакиева; 
 
2 августа
 
Алмалинский и Бостандыкский, Медеуский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;
 
Алмалинский и Жетысуский районы: Рыскулова – Сейфуллина –Гайдара – Карасай батыра;
 
3 августа
 
Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя;
 
3 и 4 августа
 
Алатауский, Алмалинский и Ауэзовский районы: Рыскулова – Гайдара – Яссауи – Абая;
 
4 августа
 
Алмалинский район: Райымбека – Тлендиева – Розыбакиева – Кулымбетова;
 
Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак – 1, 2, 3, 4, микрорайон Кокмайса;
 
Алмалинский и Бостандыкский районы: 
 
Гоголя – Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – речка Есентай. 
 
5 августа
 
Алатауский район: Монке би – Момышулы – Онгасыровой – микрорайон Зердели;
 
Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова – Глазунова – Тихого – Жансугурова, Ратушного, микрорайон Кулагер;
 
5 и 6 августа
 
Алмалинский район: Толе би – Абая – Ашимова – Гайдара;
 
6 августа
 
Алмалинский район: Карасай батыра – Толе би – Каримова – Масанчи; 
 
11 августа
 
Наурызбайский район: Жуалы – Сабденова – Жакыбаева –Таргап. 
 
Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено. 
 
Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону. 
 

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