Жителей двух областей Казахстана предупредили о подъеме уровня воды на реках

ТАЛДЫКОРГАН. 30 АПРЕЛЯ - РГП "Казгидромет" предупреждает жителей Восточно-Казахстанской и Алматинской областей о подъеме уровней воды на реках, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с прогнозом дождей, местами сильные в период с 1 по 2 мая 2021 года в горных районах Восточно-Казахстанской, Алматинской областях и прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склоновых стоков и подъемы уровней воды на реках", - говорится в сообщении Казгидромета.

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