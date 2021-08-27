Жителей пяти областей предупредили о сильной жаре

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НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - Синоптики объявили штормовое предупреждение в Костанайской, Актюбинской, Атырауской, Акмолинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 27 августа на севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на юге области 15-20 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара 37 градусов. В центре, на юге и западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

27 августа в Актюбинской области местами сохраняется сильная жара 37 градусов. На большей части сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Днем 27 августа в Атырауской области сохраняется сильная жара 39 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

27 августа днем на северо-западе Акмолинской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 27 августа на юге Мангистауской области сохранится сильная жара 38 градусов.

Днем 27 августа на юге-западе в Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем на юго-западе области ожидается 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара 37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 27 августа на северо-западе, северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный днем на северо-западе области 15-20 метров в секунду.

27 августа в горах Туркестанской области ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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