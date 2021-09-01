Жителей ряда областей предупредили о подъеме уровней воды на реках

НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с прогнозом дождей, местами сильных с 31 августа по 2 сентября 2021 года в горных районах Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках", - предупреждает РГП "Казгидромет"

По информации синоптиков, днем 1 сентября в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара, 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

1 сентября в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В первый день осени на севере Алматинской области ожидается гроза, град. Ветер восточный, при грозе порывы 17-22 метра в секунду. На северо-западе и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на севере, северо-востоке области 15-20 метров в секунду.

1 сентября в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В среду на востоке Карагандинской области ночью ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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