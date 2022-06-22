Жителей ряда областей предупредили о сильной жаре

НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Мангистауской, Костанайской, Алматинской, Павлодарской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 22 июня на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, днем на северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара - до 37 градусов.

22 июня ночью на северо-востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на севере, юге области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, в центре области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, на севере области порывы 25 метров в секунду.

22 июня днем на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на севере области порывы 18 метров в секунду.

22 июня на севере, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на севере, юге, в центре области 15-20 метров в секунду. Днем на большей части области ожидается сильная жара - 40 градусов.

22 июня на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 25 метров в секунду.

22 июня днем на севере и востоке Алматинской области ожидается сильная жара - 36 градусов. Ветер юго-западный, днем на юге, востоке и в горных районах области 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

22 июня ночью на севере, западе, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 22 июня в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 22 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара - 40 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 22 июня на севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара - 38 градусов.

22-23 июня на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду, 22 июня днем на большей части области порывы 23-28 метров в секунду, 23 июня на востоке области порывы 25 метров в секунду.

23 июня на юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Днем 22 июня на юге области, в горных районах, 23 июня на юге, востоке области, в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем 22, сутки 23 июня на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.