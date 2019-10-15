Алматы. 14 октября. Kazakhstan Today - Жители 60 домов в Алматы оказались в зоне риска из-за опасности схода оползня, в связи с чем они обратись к акиму города за помощью, передает Kazakhstan Today.

Жители домов, находящихся в оползнеопасной зоне горы Кок-Тобе, обратились с просьбой о помощи к акиму города в июле во время объезда Медеуского района. В опасной зоне оказалось 60 домов. Аким города дал поручение оперативно приступить к укреплению склона, сообщили в пресс-службе городского акимата.

В пресс-службе уточнили, что в переулках Горный, Горновосточный и на улице Бегалина находится 60 частных жилых домов, где проживает порядка 250 человек. Эксперты вынесли заключение, что укрепить нужно в общей сложности 290 метров склона. Работа началась в августе.

На сегодняшний день проведена расчистка склона протяженностью 290 метров, а также укладка семиметрового габиона. Ведется устройство подпорной железобетонной стены протяженностью 25 метров и высотой 8 метров.

Работа выполнена на 60%, окончание всей аварийно-восстановительной работы запланировано на 30 ноября", - заключили в пресс-службе.

Напомним, в апреле 2018 года на территории Кегенского района Алматинской области, вблизи села Саты, был зафиксирован сдвиг горной массы . Оползневой массой завалило 400 метров автодороги между селом Сатыозеро и озером Кольсай. Без электроснабжения остались зоны отдыха на Кольсайских озерах.

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