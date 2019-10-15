Алматы. 14 октября. Kazakhstan Today - Жители 60 домов в Алматы оказались в зоне риска из-за опасности схода оползня, в связи с чем они обратись к акиму города за помощью, передает Kazakhstan Today.
Жители домов, находящихся в оползнеопасной зоне горы Кок-Тобе, обратились с просьбой о помощи к акиму города в июле во время объезда Медеуского района. В опасной зоне оказалось 60 домов. Аким города дал поручение оперативно приступить к укреплению склона, сообщили в пресс-службе городского акимата.
В пресс-службе уточнили, что в переулках Горный, Горновосточный и на улице Бегалина находится 60 частных жилых домов, где проживает порядка 250 человек. Эксперты вынесли заключение, что укрепить нужно в общей сложности 290 метров склона. Работа началась в августе.
На сегодняшний день проведена расчистка склона протяженностью 290 метров, а также укладка семиметрового габиона. Ведется устройство подпорной железобетонной стены протяженностью 25 метров и высотой 8 метров.
Работа выполнена на 60%, окончание всей аварийно-восстановительной работы запланировано на 30 ноября", - заключили в пресс-службе.
Напомним, в апреле 2018 года на территории Кегенского района Алматинской области, вблизи села Саты, был зафиксирован сдвиг горной массы. Оползневой массой завалило 400 метров автодороги между селом Сатыозеро и озером Кольсай. Без электроснабжения остались зоны отдыха на Кольсайских озерах.
После схода оползня было решено изучить все склоны гор.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства