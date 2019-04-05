Жители Алматы могут задать вопросы акимам районов

Алматы. 4 апреля. Kazakhstan Today - Телеканал "Алматы" с 11 апреля 2019 года запускает новый проект "Открытый разговор с акимом", передает Kazakhstan Today.

Программа будет выходить в "прямом эфире", каждый четверг, в 19.30, хронометраж - 30 минут. В рамках проекта акимы районов Алматы каждую неделю по очереди будут отвечать на вопросы населения о развитии вверенной им территории. Первый выпуск программы пройдет с участием акима Алатауского района. Далее еженедельно каждый четверг на вопросы будет отвечать аким очередного района мегаполиса. В результате каждый из 8 акимов районов Алматы будет принимать участие в программе один раз в два месяца, сообщили в управлении общественного развития Алматы.

Чтобы задать акиму вопрос, необходимо зайти на сайт www.almaty.tv (раздел "Открытый разговор с акимом"). По итогам голосования населения пять наиболее актуальных вопросов будут озвучены в прямом эфире. Остальные обращения будут переданы в акимат соответствующего района. На них будут даны ответы в течение 10 рабочих дней.

Во время прямого эфира к акиму можно будет также обратиться по номеру WhatsApp +7 777 046 33 33, а также по телефону 8 (727) 334 00 24.

Журналисты телеканала "Алматы" заявляют, что в эфире акиму будут задаваться только самые актуальные вопросы, волнующие население. ЖКХ, плохие дороги, коммунальные и социальные проблемы.

Один нюанс, ответы на них должны находиться в компетенции акима именно данного района. Так что до 11 апреля текущего года особую активность для решения своих важных вопросов должны проявить прежде всего жители Алатауского района Алматы", - отметили в акимате.

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