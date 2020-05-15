Жители Алматы выбирают имя родившемуся в зоопарке верблюжонку

Алматы. 12 мая. Kazakhstan Today - В зоопарке Алматы прибавление - родился верблюжонок и три сайгачонка, передает Kazakhstan Today.

Знакомьтесь! У нас родился верблюжонок. 25 апреля у пары одногорбых верблюдов Нуртая и Назик появилась на свет малышка. У верблюдицы Назик это уже восьмой малыш. Мама и ее детеныш чувствуют себя хорошо. Малышку пока никак не назвал, поэтому давайте вместе придумаем ей имя? Пишите в комментариях свои варианты", - предложила администрация зоопарка на своей странице в Инстаграм .





Также сообщается, что в зоопарке родилось три детеныша сайги.

Особая гордость зоопарка - рождение сайгаков. В этом году родилось три сайгачонка: у самочки Артемиды двойня, у Симоны - один малыш. Начиная с 2016 года, у нас родилось всего 12 детёнышей этих реликтовых животных. В настоящее время детёныши чувствуют себя хорошо", - сообщили в зоопарке.

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