Жители Алматы выбирают имя родившемуся в зоопарке верблюжонку

Знакомьтесь! У нас родился верблюжонок. 25 апреля у пары одногорбых верблюдов Нуртая и Назик появилась на свет малышка. У верблюдицы Назик это уже восьмой малыш. Мама и ее детеныш чувствуют себя хорошо. Малышку пока никак не назвал, поэтому давайте вместе придумаем ей имя? Пишите в комментариях свои варианты", - предложила администрация зоопарка на своей странице в Инстаграм.
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Таныс болыњыздар! Біздіњ зообақта т‰йе боталады. 25 сғуірде бір µркешті т‰йелер - Н±ртай мен Нғзік боталы болды. Б±л Нғзіктіњ сегізінші тµлі. Енесі мен ботасыныњ жаѓдайлары жақсы. Ғзірше, кішкентай ботаѓа ат қоймадық. Оны кім деп атайық? Бірге ойласайық. Пікір білдіріп, µз н±сқаларыњызды жазыњыздар. ________________________ Знакомьтесь! У нас родился верблюжонок. 25 апреля у пары одногорбых верблюдов Нуртай и Назик появилась на свет малышка. У верблюдицы Назик это уже восьмой малыш. Мама и ее детеныш чувствуют себя хорошо. Малышку пока никак не назвал, поэтому давайте вместе придумаем ей имя? Пишите в комментариях свои варианты
Особая гордость зоопарка - рождение сайгаков. В этом году родилось три сайгачонка: у самочки Артемиды двойня, у Симоны - один малыш. Начиная с 2016 года, у нас родилось всего 12 детёнышей этих реликтовых животных. В настоящее время детёныши чувствуют себя хорошо", - сообщили в зоопарке.
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Кµктем біз ‰шін тек жањару, г‰лдену, к‰н сғулесі мол, жылы к‰ндер ѓана емес. Алматы хайуанаттар баѓында б±л кезде кµптеген жануарлар тµлдей бастайды. Кішкентай ақбµкендердіњ µмірге келуі – біздіњ зообақ ‰шін ерекше оқиѓа.Биылѓы жылы ‰ш ақбµкен туылды: Артемида аналыѓы егіз лақ туса, Симона бір лақ туды. 2016 жылдан бастап бізде осы реликті жануардан 12 тµл алынѓан. Қазіргі уақытта жања туѓан лақтар µздерін жақсы сезінеді. Суретте оларѓа тек ‰ш к‰н ѓана. ______________________ Весна для нас не только время обновления, цветения, солнечных, теплых дней. В Алматинском зоопарке это время рождения потомства у наших подопечных. Особая гордость зоопарка – рождение сайгаков. В этом году родилось три сайгачонка: у самочки Артемиды двойня, у Симоны один малыш. Начиная с 2016 года у нас родилось всего 12 детёнышей этих реликтовых животных. В настоящее время детёныши чувствуют себя хорошо. На фото им всего три дня.
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