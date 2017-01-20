Астана. 20 января. Kazakhstan Today - Жители Астаны смогут оформить временную регистрацию в трех КСК, сообщила пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".

"С завтрашнего дня жители столицы смогут получить электронную цифровую подпись и оформить временную регистрацию в помещениях кооперативов собственников квартир. Сотрудники ЦОНов будут обслуживать жильцов КСК по графику работы с 09.00 до 18.30, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00", - проинформировали в пресс-службе.

По словам директора дирекции оказания государственных услуг НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Асемгуль Балташевой, предложение госкорпорации об оказании услуг в помещениях КСК поддержали пока три столичных кооператива собственников квартир, это КСК "Гулдер", "Байтерек" и "Нурбекет". "В этих жилых комплексах расположено 22 многоквартирных дома - это почти 3 тыс. квартир. Мы надеемся на положительный отклик от граждан. Сейчас мы также ведем переговоры с КСК в других городах Казахстана", - говорит Балташева.

Кроме того, в госкорпорации отметили, что в воскресенье, 22 января, по графику с 08.00 до 15.00 будут работать областные центры обслуживания населения, а также ЦОНы Астаны и Алматы.

Также, по информации пресс-службы, со вчерашнего дня мобильные группы ЦОНов работают в учебных организациях, рынках и торговых точках. Они помогают гражданам оформить услугу по временной регистрации граждан посредством портала электронного правительства. Только за один день мобильные группы выдали более 800 ЭЦП и оказали более 50 услуг по временной регистрации посредством портала egov.kz.

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