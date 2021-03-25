Жители двух алматинских районов останутся без холодной воды

АЛМАТЫ. 24 МАРТА - 25 марта с 9.00 до 18.00 будет отключена подача холодной воды в здания, расположенные в Ауэзовском районе на территории микрорайонов Мамыр-3 (№№ 14, 15, 16, 17, 17/1) и Мамыр-4 (частный сектор), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает ГКП "Алматы су", 26 марта с 09.00 до 18.00 будет приостановлено водоснабжение жилых домов и иных зданий в Бостандыкском районе, расположенных в контурах улиц Навои - Торайгырова - Щепкина - Декарта - Саина.

Вводимые ограничения необходимы для подсоединения к сетям нового водопровода. На время отключения к объектам социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами", - сообщили в "Алматы су".

Жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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