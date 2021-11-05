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Жители карагандинского поселка Актас боятся остаться зимой без воды

04.11.2021, 15:17 126982
КАРАГАНДА. 4 НОЯБРЯ - В поселке Актас Карагандинской области жители с сентября жалуются на постоянные аварии на водопроводе и отсутствие воды, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY.
 
Следует отметить, что административно Актас относится к городу Сарани, но услуги водоснабжения поселку оказывает компания "Караганды су". Поэтому жители Актаса обратились в акимат Караганды с просьбой вмешаться в ситуацию.
 

Вот уже на протяжении 2 месяцев у нас постоянные перебои с водоснабжением из-за аварии в Михайловке. Сегодня третий день, как нет воды, причем без предупреждения. Вчера дали воду буквально на 2 часа - и снова мы без воды. Очередная авария. На улице -10. Если перемерзнет вода в трубах, то мы до лета будем без воды. А аварии не прекращаются. Очень прошу вас посодействовать в решении водоснабжения нашего поселка. Почему при каждой аварии в городе страдает поселок Актас?" - пожаловалась жительница поселка в инстаграм-аккаунт "Караганды су", с таким же письмом она обратилась на странице акимата Караганды в Facebook.

 
Водоснабжающая компания "Караганды су" на своей страничке в Инстаграм от 15 сентября обещала до конца октября текущего года ввести в эксплуатацию новую линию водопровода протяженностью 6 километров, которая будет снабжать потребителей Михайловки и поселок Актас.
 

По состоянию на 15 сентября 2021 года сообщаем, что бригадами Михайловского цеха водоснабжения ТОО "Караганды Су" аварийные работы на стальном трубопроводе диаметром 800 мм по улице Западная продолжаются. На данный момент ведутся работы по подключению участка трубы нового водопровода полиэтиленовых труб диаметром 800 миллиметров, которая строится подрядной организацией. До конца октября 2021 года планируется ввести в эксплуатацию новую линию водопровода протяженностью 6 километров, которая будет снабжать потребителей Михайловки (нижняя часть района), поселок Актас. После ввода в эксплуатацию данного участка водопровода ожидается улучшение качества услуг водоснабжения, предоставляемых потребителям Михайловки, поселка Актас", - отмечается в соцсети.

 
Однако 3 ноября компания снова приносит свои извинения потребителям в связи с очередным отключением воды.
 

Уважаемые потребители: часть Михайловки, Кирзавод 3-4, поселок Актас! 3 ноября на водопроводе диаметром 800 мм по улице Потанина 46 с 15.00 часов идут аварийно-восстановительные работы с отключением подачи воды вышеперечисленным потребителям. Приносим извинения за временные неудобства", - пишет компания в своем инстаграм-аккаунте.

 
Пока идут работы, воды в домах нет. Акиматом организован подвоз воды, однако в соцсетях возмущенные жители пишут о том, что матерям с грудными детьми или пенсионерам крайне тяжело ходить за водой в 10-градусный мороз в соседние дворы, куда осуществлен подвоз.
 

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Как будут трудоустраивать граждан с особыми потребностями, рассказал Байбек

05.11.2021, 15:15 31240
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В столице состоялась торжественная церемония награждения лауреатов общественной премии "Жан Шуак", организованной Казахстанской конфедерацией инвалидов при поддержке партии Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Данная премия ежегодно присуждается людям с инвалидностью, принимающим активное участие в общественной деятельности и гражданам, внесшим вклад в улучшение качества жизни людей с особыми потребностями.
 
Как отметил первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек, поддержка людей с особыми потребностями всегда будет одним из приоритетов в работе правящей партии. Сегодня в стране проживает свыше 700 тысяч граждан с особыми потребностями, в том числе 14% - это дети до 18 лет.
 

По поручению Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева, еще в 2014 году с целью систематизации работы в этом направлении мы запустили партийный проект "Кедергісіз келешек". Благодаря проекту было трудоустроено порядка 40 тысяч граждан с особыми потребностями, адаптировано более 24 тысяч соцобъектов, внесены изменения в законодательство, при поддержке фонда "Болашак" открыто 43 кабинета инклюзивного образования. Огромная работа ведется Фондом Нурсултана Назарбаева. В рамках озвученной главой государства Касым-Жомартом Токаевым предвыборной программы партии будет продолжена работа по адаптации еще 22 тысяч объектов социальной инфраструктуры, трудоустройству людей с особыми потребностями. В этом году уже открыто 10 центров по вопросам трудоустройства, оказания психологической и правовой помощи", - сказал Бауыржан Байбек.

 
По информации пресс-службы партии, реализуя принцип "Равные возможности - всем детям", Nur Otan обеспечит внедрение инклюзивного образования во всех колледжах и вузах, а также в 70% школ и дошкольных организаций. Будет увеличено количество реабилитационных центров и внедрён госзаказ по психолого-педагогической и коррекционной поддержке детей с особыми потребностями. Потерявшие кормильца дети будут одновременно получать 2 пособия – по инвалидности и по потере кормильца. 
 
В партии также намерены расширить фонды библиотек для незрячих и слабовидящих, в том числе на государственном языке, обеспечить доступность специальных программ для онлайн-перевода в язык жестов. Всем гражданам с первой группой инвалидности, нуждающимся в постоянном уходе и не пользующимся услугами личного помощника, будет предоставляться дополнительное социальное пособие. При этом к 2025 году нуждающиеся граждане с инвалидностью будут обеспечены на 100% техническими средствами и услугами реабилитации.
 

Сегодня мы с огромной гордостью говорим о ваших заслугах. Вы пример для всех и каждого в нашем обществе. Наша общая задача - создавать системные условия для людей со специальными потребностями. Как вы знаете, в своем послании глава государства поручил в предвыборных списках партий ввести специальную квоту для лиц с особыми потребностями. То есть те, кто не понаслышке знает все проблемы, каждый день пропускают через себя, через свою жизнь, они будут принимать соответствующие законы и требовать от исполнительных органов решения этих вопросов", - подчеркнул Бауыржан Байбек. 

 
В своем приветственном слове президент казахстанской конфедерации инвалидов Жанат Омарбекова отметила, что церемония вручения "Жан Шуак" проводится с 2008 года и за эти годы премии были удостоены более 70 человек. В этом году были номинированы 58 человек из 17 регионов. Из них по результатам открытого голосования решением организационной комиссии определены 7 номинантов. 
 

Сегодня более 13 тысяч людей с особыми потребностями являются членами партии Nur Otan. Благодаря совместной системной работе правящей партии казахстанская конфедерация инвалидов представлена в мажилисе парламента. Хочу поблагодарить каждого, поскольку и те, кто не получил награду, внесли свой вклад в дело привлечения внимания общественности к проблемам людей с особыми потребностями, работу по устранению социальных барьеров. Наша общая цель - способствовать социализации людей с инвалидностью, открывать новые возможности для личностного развития, поддерживать их стремление идти вперед и быть полезными обществу", - сказала Жанат Омарбекова. 

 
Так, в номинации "За силу духа и стремление к победе" награды удостоена альпинистка, мастер спорта международного класса Мария Ауэзова. В этом году она совершила восхождение на базовый лагерь Эвереста (5364 метров) и гору Кала-Патхар (5640 метров).
 
Обладателем премии "За вклад в позитивные изменения общественного сознания по отношению к людям с особыми потребностями" стал общественный деятель Нияз Сундиталиев.
 
В номинации "За вклад в информационное освещение проблем и жизнедеятельности людей с особыми потребностями" премию получил известный блогер Алмаз Ержан.
 
За достижения в развитии волонтерского движения обладателем статуэтки стала общественный деятель Гульназ Космурзиева. В период пандемии она организовала сбор средств и оказала помощь более 2 тысячам нуждающихся.
 
В номинации "За вклад в развитие предпринимательской деятельности" премии удостоена мама ребенка с особыми потребностями Гульмира Пармышева. Она запустила проект Кіshkentai по производству развивающих игрушек для особенных детей.
 
Обладателями премии "За выдающиеся достижения в области искусства и культуры" стали создатели и артисты народного театра клоунады "Мы Вас любим!". Труппа театра состоит из артистов с нарушением слуха.
 
Премией "За выдающиеся достижения в области спорта" награждена спортсменка по пауэрлифтингу, серебряный призер летних Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Раушан Койшибаева.
 

В Казахстане запущен республиканский портал по борьбе с бытовым насилием

05.11.2021, 14:34 40366
В Казахстане запущен республиканский портал по борьбе с бытовым насилием
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Казахстане запущен республиканский портал по борьбе с бытовым насилием, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Пользователи новой образовательной платформы www.nasilyunet.kz получат открытый доступ к профессиональным услугам ведущих специалистов в области юриспруденции, психологии, самообороны в формате видеоуроков, сообщает Polisia.kz

Функционал платформы позволяет посетителям сайта в круглосуточном режиме онлайн бесплатно получать юридическую и психологическую помощь от экспертов проекта, ознакомиться с образцами юридических документов, полезной литературой, а также при необходимости воспользоваться контактами кризисных центров и государственных органов, собранных в единый справочник для удобства пользователей". 


Социальный проект получил путевку в жизнь благодаря победе участника Мирхата Серикбаева в международном конкурсе Alumni Engagement Innovation Fund в 2020 году, где казахстанец предложил актуальную концепцию развития "Stand up for your rights - Защити свои права", направленную на борьбу с домашним насилием. 

Активную деятельность в работе портала принимают: психотерапевт, сертифицированный транзактный аналитик в области психотерапии (СТА-р-ЕАТА), предварительный тренер и супервизор в области психотерапии, врач, кандидат медицинских наук Рахима Куандыкова; адвокат, правозащитник Кундыз Утебекова; инструктор по самообороне и основатель клуба по самообороне Qorgan Self Defense Дуйсехан Нурказы. 

В рубрике "Эксперты" со слушателями делятся полезной информацией лидеры неправительственных организации "НеМолчиKZ", "Союз кризисных центров Казахстана", ОФ "Эксперт" и представители Министерства внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в Казахстане от рук домашних тиранов и насильников ежегодно умирает около 400 женщин. А в каждой шестой семье происходит бытовое насилие, где жертвами в основном становятся женщины и дети.
 

70 многоквартирных домов остались без газа в Кокшетау

05.11.2021, 14:24 44605
КОКШЕТАУ. 5 НОЯБРЯ - В Кокшетау без газа остались порядка 70 многоквартирных домов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Проблему с голубым топливом горожане испытывают уже две недели, сообщает телеканал "Хабар 24". Перебои с газоснабжением особенно обострились в последние месяцы. В сложившейся ситуации жители винят обслуживающую организацию, которая, по их мнению, не справляется со своими обязанностями.
 

Это неудобство, конечно, для всех. Особенно у кого маленькие дети, которым нужно готовить, пожилые люди. Есть газгольдеры, есть централизованный газ, но им не пользуемся. И вообще у нас большие претензии к фирме "Газ-Кызмет". Не только наш дом, весь город страдает, кто относится к этой фирме", - говорит жительница города Елена Кравцова.

 
Перебои с подачей газа в дома - явление для города довольно частое. Бывает, и по полмесяца приходится обходиться без топлива, говорят горожане. Некоторые жители вынуждены использовать переносные газовые баллоны, а это ставит под угрозу их жизни. В поисках решения проблемы они обивали и пороги акиматов.
 
Компания-поставщик перебои с подачей газа объясняет тем, что не может закупить его по сниженной цене на электронной бирже, так как еще в 2017 отказалась от аккредитации на поставку социального газа. Решить же проблему они обещают к началу следующего года, когда упростят доступ к нему по сниженным ценам.
 

С января месяца имею право, как собственник газорегуляторных установок получать газ по предельной цене, подав заявку в Министерство экономики. Без торгов, то есть я на бирже не буду участвовать. По 68 тенге", - заявила директор компании-поставщика Марал Каркенова.

 
Власти не скрывают, что проблема с поставкой газа в дома есть, и напрямую повлиять на ситуацию они не могут. Но будет проводиться конкурс на определение организации для обслуживания газорегуляторных установок. 
 

Сейчас отделом ЖКХ готовятся документы на конкурс. Конкурс будет объявляться уже в ближайшее время. Точную дату сказать не могу. После этого выйдет поставщик, который будет заниматься этими ГРУ. Более ответственный человек", - пояснил исполняющий обязанности руководителя отдела жилищной инспекции города Кокшетау Толеу Актаев.

 
Конкурс городской акимат намерен провести до конца года. Но с поправкой "может сорваться", поскольку могут возникнуть вопросы по документации. А для жителей ситуация складывается не совсем обнадеживающе. Пока они вынуждены пользоваться электроплитками и газовыми баллонами, что не совсем удобно и выгодно для них.
 
Ранее сообщалось, что в Шымкенте экскаватор повредил газопровод, без газа остались 6,5 тыс. абонентов.
 

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