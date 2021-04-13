Жители предгорья Алматы опасаются оползня

Фото: Facebook, Айдар Ергали

АЛМАТЫ. 12 АПРЕЛЯ - Жители густонаселенного коттеджного городка Esentai City в Алматы заявили о возможном оползне, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Алматинец Айдар Ергали опубликовал на странице в Facebook фото , сделанные на горе, где расположен Международный комплекс лыжных трамплинов "Сункар". На снимках видны глубокие промоины в грунте, трещины и обвалы дорожного полотна. Автор считает, что все это грозит масштабным ЧП.

Ергали сообщает, что массовое строительство частных домов на холмах в предгорьях Алматы стало причиной того, что многие участки теперь представляют собой оползнеопасные зоны. Причина, по мнению алматинца, кроется в том, что частные домовладения не имеют канализации и дренажных систем, а протекающие выгребные ямы способствуют насыщению грунта водой, что может рано или поздно привести к масштабным оползням.

По словам Айдара Ергали, наибольшую опасность в данный момент представляет гора, на которой расположен Международный комплекс лыжных трамплинов "Сункар".

Ее всю изрезали лыжными трассами, дорогами и площадками. Там, на этой горе, сделано все, чего делать на оползневых склонах категорически запрещено. Но самое главное - не сделано никакого дренажа. То есть вода в отсутствии лотков полностью просачивается в глину и разрушает гору. Гора разрушается практически со всех сторон одновременно. Она во многих местах ощутимо просела, на ней образовались многочисленные трещины, часть которых уже напоминает оборонительные сооружения. В одном месте дорогу засыпало небольшим сходом земли - природа уже делает недвусмысленные предупреждения", - пишет алматинец.

Ергали подчеркнул, что недалеко от подножья горы уже отстроена часть коттеджного городка Esentai City. Проживающие в нем люди в случае ЧП будут подвергнуты большой опасности.

Я, будучи архитектором и проживая в этом городе всю жизнь, часто видел попытки укрепить основания под зданиями на холмах. Но всегда скептически относился к их эффективности. Ведь глубина оползневого слоя может исчисляться сотнями метров, сползает оползень огромными пластами, на которых могут стоять целые районы и удержать все эти много миллионов тонн земли сваями или какими-то другими приспособлениями - все равно, что пытаться удержать торт зубочисткой. Причем торт высотой в этаж", - написал Ергали.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства