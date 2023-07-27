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Жители села Бесагаш в Алматинской области жалуются на незаконную точечную застройку
Фото: фото от читателей
Алматы. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители села Бесагаш в Алматинской области выступают против строительства многоэтажных домов в юго-западной части села, где ранее планировалось построить школу и другие социальные объекты, передает корреспондент агентства.
Строительная компания Time Group Construction, несмотря на предписание суда и запрет областного ГАСК, продолжает строить высотный жилой комплекс в 6 метрах от наших домов. Мы, жители этого района, боимся, что в случае землетрясения, пожаров или других катаклизмов этот ЖК просто обрушится на наши дома. Власти и правоохранительные органы бездействуют, и стройкомпания внаглую строит то, что хочет, и делает то, что хочет", - сообщила местная жительница Айгуль Ешмагамбетова.
По ее словам, жители Бесагаша судятся со стройкомпанией, но рассмотрение дела тянется уже год.
Нам доподлинно известно, что ранее согласно генеральному плану села Бесагаш, утвержденному решением Талгарского районного маслихата от 6 марта 2018 года № 26-132, на земельном участке с кадастровым номером 03-051-057-2570 расположена территория для строительства общеобразовательной школы. Но по обращению отдела архитектуры Талгарского района постановлением маслихата незаконно были внесены изменения в генеральный план села Бесагаш, и месторасположение школы было изменено, и на данный момент оно налагается уже на земельные участки жителей села с кадастровыми номерами: 03-051-057-2112, 03-051-057-2110, 03-051-057-2109, 03-051-057-11 с целевым назначением "для индивидуального жилищного строительства", - говорится в обращении жителей, поступившем в редакцию Kazakhstan Today.
Местные жители отмечают, что фактически никакого общественного обсуждения и согласования с собственниками соседних жилых домов не было.
Тем самым действиями сотрудников архитектуры нарушены нормы действующего законодательства, что является основанием для внесения в маслихат проекта постановления об отмене ранее принятого постановления", - говорят местные жители.
Они сообщили, что компания начала строительство на земельном участке размером 3,26 га с кадастровым номером 03-051-057-2570 МЖК "Нурия-3".
Несмотря на то что имеется протест прокурора от 22 сентября 2022 года за № 2-0418-22-03826, а также рекомендательное письмо ГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Талгарского района" от 13 сентября 2022 года за № 86-01-2-7//1486-И на имя директора ТОО "Time Group Construction", где директору указано приостановить строительно-монтажные работы до окончательного выяснения обстоятельств и вынесения судебного акта, ТОО "Time Group Construction" продолжает свою деятельность, нарушая нормы СНиП", - заявили жители села.
Они сообщили, что с восточной стороны вырыт котлован впритык к дороге общего пользования, не оставляя пространства для пешеходов и для озеленения и благоустройства территории. Также не предусмотрен соответствующий отступ от дороги, нарушены нормы сейсмобезопасности - не учтено положенное расстояние для 12-этажного здания в случае его разрушения в период землетрясения.
По данным местных жителей, на земельном участке размером 3,26 га планируют построить 16 многоэтажных домов.
Это идет вразрез посланию президента о плотности точечной застройки, о важности строительства в первую очередь социальных объектов, которые в нашем населенном пункте отсутствуют. Мы, жители села Бесагаш, в отчаянном положении и надеемся на то, что хотя бы широкая огласка данного беспредела в СМИ поможет нам приостановить незаконное строительство ЖК со стороны ТОО "Time Group Construction" и добиться строительства школы, как и было предусмотрено в генеральном плане", - заключили авторы письма.