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Жители Восточного Казахстана выразили благодарность Первому Президенту РК

20.03.2019, 20:06 6022
Жители Восточного Казахстана выразили благодарность Первому Президенту РК
Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Жители Восточно-Казахстанской области - работники металлургической промышленности, образования, здравоохранения, социальной сферы написали письмо Первому Президенту-Елбасы Нурсултану Назарбаеву, передает Kazakhstan Today. 
 
Дорогой Нурсултан Абишевич! С огромным и нескрываемым волнением мы, восточноказахстанцы, слушали вчера Ваше историческое обращение к народу. Вся история независимого Казахстана связана с Вами. Вы являетесь отцом-основателем современного Казахстана. 
 
С Вашим именем отождествляется само государство, его независимость, развитие, история. Вы для нас не просто руководитель страны, Вы - Первый Президент, самая яркая, выдающаяся личность, великий политик, мудрый стратег, человек, который создал имидж и уважение к Казахстану в мировом сообществе. Человек, который сумел среди невзгод рухнувшей советской системы проложить правильный путь и построить современное государство. Лидер, создавший своим беззаветным и самоотверженным трудом такую страну, которую сегодня мы горды представлять всему миру! Вы - человек, который, не жалея себя, посвятил свою жизнь тому, чтобы Казахстан стал успешным государством, чтобы его историческая миссия, его предназначение и счастливая судьба воплотились в реальность! 
 
Мечта всего народа Казахстана - быть независимым, быть счастливым - воплотилась Вашими усилиями. 
 
У нас, в Восточном Казахстане, проживают 105 национальностей и Вы, наш дорогой Нурсултан Абишевич, - оплот межнационального согласия. Благодаря Вам мы знаем и чувствуем, что такое солидарность, дружба, взаимовыручка людей разных национальностей. 
 
Сегодня в мире бушуют страсти, и в этой действительности мы четко осознаем и понимаем, насколько уникален созданный Вами Казахстан. Благодаря Вам мы живем в современной стране с развитой и перспективной экономикой, с мощным индустриальным сектором, с очень большим аграрным потенциалом.
 
Казахстан за пару десятков лет внедрил и создал у себя то, на что у многих мировых держав ушли десятки и сотни лет. Наша Республика за очень короткий в масштабах истории период заняла место в числе 50 самых современных и уважаемых государств. 
 
Как Ваш народ, как Ваши сыновья и дочери, казахстанцы могут называть Вас своим истинным Отцом. 
 
В своем обращении Вы сказали, что были удостоены народом чести стать Первым Президентом Независимого Казахстана. А мы смело и искренне можем сказать, что для народа Казахстана великая честь - иметь такого Лидера нации. 
 
Мы глубоко уважаем принятое Вами решение, хотя не менее глубоко о нем сожалеем. Но, вместе с тем, очень воодушевлены, что Вы не уходите с политического Олимпа Казахстана. Что Вы продолжаете быть для нас Лидером страны и нашим Елбасы, не отказываетесь от работы на благо любимого Казахстана и продолжаете руководить Советом Безопасности страны, будете направлять ведущую политическую партию "Nur Otan" и далее развивать и укреплять мощь государства. 
 
Мы обещаем Вам, что будем любить Казахстан так, как любите его Вы! 
 
Большое спасибо Вам! Вы - наш Елбасы. Вы - наш Лидер. Мы всегда с Вами! 
 
С глубоким уважением, жители Восточно-Казахстанской области: работники металлургической промышленности, образования, здравоохранения, социальной сферы. Всего 10019 подписей.
 

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