Жители Жетысуской области ощутили землетрясение

Почти половина респондентов считает, что ограничения выходных абсолютно неоправданны и казахстанцам необходимо дать больше отдыха на Новый год

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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы считают, что новогодние выходные могли бы быть более длинными. Об этом свидетельствуют результаты - Казахстанцы считают, что новогодние выходные могли бы быть более длинными. Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведенного агентством Kazakhstan Today.





Респондентам предлагалось ответить на вопрос: считаете ли вы достаточными короткие выходные на Новый год в РК и насколько, с вашей точки зрения, необходимы такие ограничения?





48,21% ответивших считают, что ограничения выходных абсолютно неоправданны и казахстанцам необходимо дать больше выходных на Новый год.





23,21% респондентов ответили, что выходных вполне достаточно и надо больше работать.





Мнение, что казахстанцам вообще не нужны ни праздники, ни выходные, выразили 7,14% казахстанцев. Еще 17,86% считают, что короткие выходные нужно сделать только для госслужащих и депутатов.





Мне все равно, ответили 3,57% респондентов.





Напомним, в Казахстане на Новый год официальными выходными являются 1 и 2 января. В этом году они выпали на понедельник и вторник, а 30 и 31 декабря - на субботу и воскресенье. Соответственно, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнули 4 дня, при шестидневной - 3 дня.



