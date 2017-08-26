Житель Шымкента подарил местному цирку львенка

Шымкент. 26 августа. Kazakhstan Today - Житель Шымкента Фаат Мансуров подарил "Онтустик-цирк" 10-месячного львенка, передает Kazakhstan Today.

Львенок Симба прибыл из России - его Мансуров получил в подарок от сына. Хозяин на протяжении первых шести месяцев содержал его дома, обеспечивая свежим мясом, молоком и другим необходимым кормом, сообщила пресс-служба акима Южно-Казахстанской области.

Коллектив цирка с радостью принял львенка, его планируют обучить цирковым трюкам.

"Онтустик-цирк" организует выступления с 2011 года. Среди четвероногих артистов учреждения - шесть лошадей, три пони, три льва, два медведя и две собаки, добавили в акимате.

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