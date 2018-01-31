Астана. 31 января. Kazakhstan Today - Жительница Астаны через объявление в Интернете продала чужое кафе, передает Kazakhstan Today.
"Житель столицы узнал о продаже кафе из рекламы, размещенной на интернет-сайте OLX. Встретившись с продавцом, передал продавцу деньги в виде предоплаты в сумме 1 250 000 тенге", - сообщили в пресс-службе суда Астаны.
По информации суда, позже покупатель узнал, что помещение находится в собственности третьих лиц и женщина не имела права его продавать. При этом она отказалась возвращать деньги. Обманутый мужчина обратился в суд.
Алматинский районный суд города Астаны удовлетворил исковые требования, взыскав сумму долга в пользу покупателя. Решение не вступило в законную силу, проинформировали в пресс-службе.
Просмотров: 3885
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter