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Жительница Астаны через объявление в Интернете продала чужое кафе31.01.2018
Общество  14:04

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - Жительница Астаны через объявление в Интернете продала чужое кафе, передает Kazakhstan Today.

"Житель столицы узнал о продаже кафе из рекламы, размещенной на интернет-сайте OLX. Встретившись с продавцом, передал продавцу деньги в виде предоплаты в сумме 1 250 000 тенге", - сообщили в пресс-службе суда Астаны.

По информации суда, позже покупатель узнал, что помещение находится в собственности третьих лиц и женщина не имела права его продавать. При этом она отказалась возвращать деньги. Обманутый мужчина обратился в суд.

Алматинский районный суд города Астаны удовлетворил исковые требования, взыскав сумму долга в пользу покупателя. Решение не вступило в законную силу, проинформировали в пресс-службе.
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Жительница Астаны через объявление в Интернете продала чужое кафе
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