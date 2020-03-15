Жительниц Балхаша и Акколя уличили в распространении фейковой информации о коронавирусе

Нур-Султан. 14 марта. Kazakhstan Today - Полицейские города Акколь в Акмолинской области установили автора и распространителя ложного сообщения о жителях столицы, заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Приняты оперативные меры реагирования на распространение ложной информации о переводе заболевших коронавирусом жителей Нур-Султана в город Акколь Акмолинской области. Установлена личность автора фейкового сообщения, это жительница Акколя, 1972 года рождения, которая отправила аудиозапись своей родственнице. Также к уголовной ответственности будет привлечена родственница подозреваемой, распространившая данную недостоверную информацию в других группах и мессенджерах", - сообщили в пресс-службе департамента областной полиции.

По факту распространения информации в отношении женщин возбуждено досудебное расследование по статье УК РК "Распространение заведомо ложной информации".

Еще одна распространительница фейковой информации установлена в Балхаше. Женщина разослала сообщение, в котором утверждала, что в город скоро привезут 300 человек, у которых подозревают смертельную болезнь.

Автор пугающего сообщения накануне пришла за дочерью в колледж. Там как раз объявили о досрочных каникулах и всех стали распускать. Женщина подумала, что в учебное заведение привезут людей с подозрением на коронавирус, и решила об этом тут же всем рассказать. 50-летнюю безработную уже нашли, теперь ей грозит многомиллионный штраф или до семи лет колонии. Свою вину женщина признала", - сообщает КТК .

Полицейские предупреждают, что за распространение заведомо ложной информации, действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность и просят доверять только официальным сообщениям и не распространять слухи и информацию, не соответствующую действительности.

Уголовная ответственность грозит не только авторам недостоверной информации, но и лицам, ее распространившим.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства