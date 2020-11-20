Жительница Актау пожаловалась на отсутствие мест в палатах областного перинатального центра

Актау. 19 ноября. Kazakhstan Today - Жительница Актау рассказала, что её беременную сестру отказались принять в Областном перинатальном центре из-за отсутствия мест в палатах, предложив расположиться в коридоре, передает Kazakhstan Today.

Моя сестра на седьмом месяце беременности. У нее отеки и низкий гемоглобин. Сначала она обратилась в городской родильный дом, но те отправили ее в 34-й микрорайон, в Областной перинатальный центр. Туда она поступила в 10 утра. Врачи отказываются размещать ее в палате, объясняя это тем, что в ОПЦ не хватает мест. Рядом с ней в коридоре до сих пор лежат другие беременные. В коридоре при этом очень холодно!.. Я не понимаю, как в таком огромном здании не может хватать места", - рассказала жительница Актау Насиба Балтаева.

Женщина рассказала о реакции врачей после того, как она опубликовала в Сеть фото, на котором видно, как женщины лежат в коридоре.

Мою сестру сейчас врачи терроризируют за то, что она выставила это фото. Хотя выставила не она, а я. Знакомая свекрови моей сестры, которая работает в больнице, сказала, что ее положат в палату. Получается, что без знакомств врачи не будут оказывать помощь тем, кому она нужна", - цитирует Балтаеву портал "Лада" .

Отмечается, что Областной перинатальный центр Мангистауской области переехал в новое здание в октябре 2018 года. Его площадь составляет 20 тысяч квадратных метров, что почти в три раза превышает площадь здания родильного дома в 26-м микрорайоне Актау.

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