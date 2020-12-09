Жительница Актобе подала в суд на Минфин и департамент полиции

Нур-Султан. 8 декабря. Kazakhstan Today - В Министерстве финансов разъяснили, по какой причине жительницей Актобе подала на ведомство в суд, передает Kazakhstan Today.

Оправданная судом Ж. Дуйсекенова подала иск о возмещении морального вреда, сообщает пресс-служба Минфина.

В суде города Актобе рассматривается иск Ж. Дуйсекеновой о возмещении морального вреда в размере 3 млн тенге, где в качестве ответчиков привлечены департамент полиции Актюбинской области и Министерство финансов. Министерство финансов по данным категориям дел в суды привлекается как представитель государственной казны и не имеет отношения к уголовному преследованию", - отметили в ведомстве.

В министерстве рассказали, что лицо, оправданное по суду, имеет право на возмещение вреда, причиненного в результате незаконных действий органа, ведущего уголовный процесс (пункт 1 части 2 статьи 38 УПК РК).

Вред, причиненный гражданину в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу, домашнего ареста, подписки о невыезде, возмещается государством (пункт 1 статьи 923 ГПК РК). Выплата производится по бюджетной программе 010 "Резерв правительства Республики Казахстан", администратором которого является Министерство финансов", - уточнили в пресс-службе.





Как пишет газета " Литер ", бывшая руководитель жилищного сектора отдела городского акимата Жанаргуль Дуйсекенова больше года находилась под уголовным преследованием. Ей вменяли обман 50 человек, общий ущерб потерпевшим составил около 87 млн тенге. Суд признал ее невиновной и полностью оправдал.

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