Жительница Алматы пыталась незаконно реализовать "Ингавирин" на сумму более 1 млн тенге

Алматы. 9 июля. Kazakhstan Today - Жительница Алматы пыталась незаконно реализовать 140 упаковок "Ингавирина" на сумму более 1 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК задержана жительница города, занимавшаяся реализацией лекарственных средств "Ингавирин" по завышенной цене 7500 тенге за упаковку", - сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом в соответствии с приказом министра здравоохранения РК предельная цена на данный препарат составляет 5640 тенге за 1 упаковку.

В ходе мероприятия выяснилось, что жительница города планировала незаконно реализовать 140 упаковок препарата на общую сумму 1 050 000 тенге. В настоящее время по вышеуказанному факту начато досудебное расследование по части 1 статье 214 УК РК (Незаконное предпринимательство)", - проинформировали в комитете.

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