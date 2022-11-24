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Жительница Степногорска задолжала сыну более 6 млн по алиментам

23.11.2022, 20:38 15831
Жительница Степногорска задолжала сыну более 6 млн по алиментам
Фото: polisia.kz
Кокшетау. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 22 ноября в управление полиции Степногорска в отношении местных жителей поступили заявления о том, что на протяжении длительного времени они, как родители, не исполняют обязанностей по уплате алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба ДП Акмолинской области.
 
В первом случае 28-летний мужчина несколько лет уклонялся от уплаты алиментов. Сумма долга составила 2 млн 396 тысяч тенге. Во втором случае женщина, лишенная родительских прав, задолжала своему несовершеннолетнему сыну 6 млн 127 тысяч тенге.
 
В полиции подчеркнули, что главной проблемой, препятствующей взысканию алиментов, является низкий социальный уровень жизни должников и отсутствие постоянного дохода. В настоящее время полицейские устанавливают наличие стабильного дохода должников за период времени невыплат по алиментам.
 
Управлением полиции оба факта зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований по статье 139 УК "Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)".
 

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В Казахстане для пользователей республиканских трасс разработано мобильное приложение

24.11.2022, 12:46 3526
В Казахстане для пользователей республиканских трасс разработано мобильное приложение
Фото: КазАвтоЖол
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальным оператором автодорог республиканского значения в рамках цифровизации трасс разработано мобильное приложение Sapar с возможностью построения маршрута с навигацией в онлайн- и офлайн-режиме, сообщает пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол".
 
Для повышения уровня информированности участников дорожного движения в приложении функционируют разделы о текущем состоянии автодорог, метеоусловиях, пополнения баланса за проезд по платным участкам дорог.
 

В данном мобильном приложении также собрана вся актуальная информация об объектах придорожного сервиса, которые находятся вдоль республиканских трасс. Пользователи приложения могут оценить качество оказываемых услуг объектами придорожного сервиса", - заявили в пресс-службе.

 
Кроме того, в целях повышения безопасности на автодорогах республиканского значения и улучшения обратной связи с автолюбителями в мобильном приложении Sapar предусмотрены функции быстрого набора call-центра "КазАвтоЖола" и 112.
 

На сегодняшний день приложение доступно на PlayMarket, в скором времени приложение также будет размещено на AppStore", - добавили в компании.

 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

24.11.2022, 08:14 7521
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Атлантический циклон будет определять погоду на большей территории Казахстана - ожидаются осадки в виде дождя и снега, на востоке - снег.
 

По республике ожидаются туман, гололед, на западе, северо-западе, севере, юге, юго-востоке усиление ветра, на севере, северо-западе РК - метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На северо-востоке Жетысуской области ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
В Астане: снег, температура воздуха днем составит -4, -6°C, скорость ветра 9-14 метров в секунду.
 
В Алматы: облачно, +9 - +11°C, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
В Шымкенте: дождь, +17 - +19°C, скорость ветра 5-10 метров в секунду.
 

Депутат предлагает рассмотреть вопрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений

23.11.2022, 13:28 23081
Депутат предлагает рассмотреть вопрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Аманжан Жамалов озвучил депутатский запрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений.
 
По словам депутата, когда создавался Единый накопительный пенсионный фонд в 2013 году, ему были переданы счета всех частных накопительных фондов.
 

Ожидалось, что консолидация позволит более эффективно управлять пенсионными накоплениями, а часть из них даже направить на кредитование реальной экономики. Спустя 9 лет можно сделать грустный вывод, что не получилось ни того, ни другого", - сказал Жамалов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании в среду.

 
Он отметил, что доходность ЕНПФ за последние 12 месяцев составила 7,5%, а инфляция уже превысила 18%. То есть реальная доходность отрицательная.
 

Что касается кредитования реальной экономики, то ЕНПФ также не стал источником долгосрочного финансирования. Пенсионные накопления в основном вложены в государственные облигации, ценные бумаги банков и международных финансовых организаций.

 
Мажилисмен напомнил, что в своем послании президент четко дал поручение о демонополизации рынка управления пенсионными активами, а именно "привлечь частные компании с безупречной репутацией и высокопрофессиональными командами".
 

Что самое интересное, формально ЕНПФ выполнил поручение президента. Так, ЕНПФ к управлению пенсионными активами привлек 4 управляющие компании. Им в доверительное управление передана смешная сумма в 9 млрд тенге, что составляет менее 1% от всех пенсионных накоплений. На сегодня инвестиционные показатели у них еще хуже, чем у ЕНПФ. К примеру, доходность с начала года у BCC Invest составила (-)0,38%, у Halyk Global Markets - 1,16%, у Jusan Invest - 0,64%, у "Сентрас Секьюритиз" - 2,06%. По сути, это не частные пенсионные фонды, а брокерские компании. Можно уверенно сказать, что поручение президента выполнено формально как по форме, так и по содержанию", - сказал Жамалов.

 
В связи с этим депутат просит правительство совместно с Агентством по финрегулированию рассмотреть возможность реальной демонополизации рынка управления пенсионными активами через их передачу реальным частным пенсионным фондам.
 
Еще одним важным вопросом, по мнению мажилисмена, является предоставление возможности гражданам использовать свои пенсионные накопления.
 

После поднятия порога достаточности эта инициатива, фактически не имеющая аналогов в мире, сошла на нет", - считает он.

 
По мнению депутата, правительству необходимо вновь рассмотреть вопрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений, "особенно с учетом некорректности расчетов, проведенных при их повышении".
 

Необходимо также при привлечении частных пенсионных фондов учесть этот опыт и разработать новый пакет стимулов для вкладчиков. К примеру, дать возможность гражданам изымать часть инвестиционного дохода, если этот инвестиционный доход превышает инфляцию", - заключил Жамалов.


Напомним, новые пороги достаточности пенсионных накоплений действуют с 1 апреля текущего года.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

23.11.2022, 08:20 30401
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке - снег.
 

По республике ожидаются туман, гололед, на западе, востоке, юго-востоке усиление ветра, на востоке, северо-западе РК - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В горных и предгорных районах Жетысуской области, на юге и в горных районах Алматинской области, на северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, на юге Абайской области ожидается сильный снег.
 
В Астане: снег, температура воздуха днем составит -10, -12°C, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
В Алматы: дождь, температура воздуха составит +5 - +7°C, скорость ветра 3-8 метров в секунду.
 
Стоит отметить, что осадки в городе продолжались всю ночь с 22 на 23 ноября. В городе лил дождь, в горах выпал снег, на Шымбулаке выпало до 20 см снега.
 
В связи с обильными осадками по городу задействовано 104 дорожных рабочих, 52 единицы техники, 27 мотопомп, 2390 штук мешкотары.
 

По линии ДЧС жалоб по подтоплениям не зафиксировано. Однако имелись факты переливов арычной сети на проблемных участках, в особенности в районах ниже улицы Райымбек батыра. По каждому факту принимались оперативные меры по отводу воды", - сообщили в городском акимате.

 
В Шымкенте: облачно, температура воздуха днем +14 - +16°C, скорость ветра 5-10 метров в секунду.
 
Напомним, штормовое предупреждение объявили в девяти областях.
 

Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

22.11.2022, 21:17 41716
Штормовое предупреждение объявили в девяти областях
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Жетысуской, Кызылординской, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Туркестанской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 23 ноября ночью в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный, на востоке области порывы 17-22 метра в секунду.
 
23 ноября на севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.
 
23 ноября ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман.
 
23 ноября на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный, на юге и в горных районах области порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы 23 ноября ожидаются временами сильные осадки (преимущественно дождь), туман.
 
23 ноября на севере, западе, востоке Актюбинской области ожидается гололед, на юге, востоке области туман.
 
23 ноября ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, восточный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
23 ноября на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается снег, на севере, востоке области сильный снег. На севере, в центре, юге области низовая метель. Ветер северо-западный, на севере, в центре, юге области 15-20 метров в секунду.
 
23 ноября ночью на большей части Абайской области ожидается снег, на юге области сильный снег. На севере, в центре, западе области низовая метель. Ветер северо-западный, на севере, в центре, западе области 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 23 ноября на западе, севере, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.
 
В Шымкенте ночью и утром 23 ноября ожидается временами туман.
 

В каких ЖК не стоит покупать квартиры, рассказали в акимате Алматы

22.11.2022, 17:19 48706
В каких ЖК не стоит покупать квартиры, рассказали в акимате Алматы
Фото: Khan и Rich/акимат Алматы 
Алматы. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы опубликовал перечень жилых комплексов, не имеющих полного пакета разрешительной документации на строительство.
 
В список нарушителей попали:
 
  • Клубный дом Khan - Бостандыкский район, улица Витебская, 44/3, 44а. АПЗ - имеется, эскизный проект - отсутствует;
  • МЖК "Castle Rock" - Бостандыкский район, микрорайон Ерменсай, улица Колсай, 31/3. АПЗ, эскизный проект - отсутствуют;
  • Клубный дом Rich - Бостандыкский район, микрорайон Мирас, уч.24/1, 24/2, 25/5. АПЗ - имеется, эскизный проект - отсутствует;
  • Клубный дом Esentai Terrace (ранее Pine Hill Residence) Медеуский район, улица 2, участок 33. АПЗ - имеется, эскизный проект - отсутствует;
  • Клубный дом Alma Garden - Медеуский район, улица 6, участки 7, 9. АПЗ, эскизный проект - отсутствуют;
  • Клубный дом Chelsea Club House - Медеуский район, Горный гигант, пересечение улиц Сызганова и Шукшина. АПЗ, эскизный проект - отсутствуют;
  • ЖК "Цюрих" - Наурызбайский район, улица Сейитбекова, 18, 18А, 18Б. АПЗ, эскизный проект - отсутствуют;
  • ЖК "Flora" - Наурызбайский район, микрорайон Тастыбулак, улица Таутаган, участки 6, 8,10. АПЗ, эскизный проект - отсутствуют;
  • ЖК "Lantana" - Наурызбайский район, Большой Алматинский сельский округ. АПЗ, эскизный проект - отсутствуют.

Ранее акимат Алматы уже предостерегал алматинцев от покупки квартир в незаконно строящихся ЖК, в частности в комплексе "Французский дом" в микрорайоне Каргалы.
 
Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Алматы, назвал транспорт и уплотняющую застройку в Алматы основными причинами загрязненного воздуха.
 
Ранее президент дал ряд поручений по улучшению дорожно-транспортной системы города.
 
Напомним, аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.
 
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. "В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
 
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
 
Также известные общественные деятели заявили, что Алматы превратился в опасный город из-за уплотняющей застройки.
 
Недавно стало известно, что акимат Алматы вывел в жилую зону часть рекреационной природоохранной территории госприродного парка Медео. Об этом заявил юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек.
 
Депутаты потребовали наказать экс-акима Алматы Сагинтаева за передачу земель обсерватории под строительство.

Общественники предложили лишить акимат Алматы права отдавать предгорья под застройку.  
 

Возобновлен авиарейс из Алматы в Пекин

22.11.2022, 14:03 53736
Возобновлен авиарейс из Алматы в Пекин
Алматы. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Восстановлено прямое авиасообщение между Алматы и Пекином. Казахстанский авиаперевозчик сегодня отправил первый рейс Алматы - Пекин - Алматы. Услугами авиарейса в Пекин воспользовались 111 пассажиров, в нашу южную столицу вылетели 60 человек.
 
Рейс выполнялся с 2002 года, но с началом пандемии полеты прекратились. Пока авиарейс будет осуществляться один раз в неделю, сообщает "Хабар 24".
 
Для прохождения на борт самолета в Алматы необходимо в течение 48 часов до вылета сдать один ПЦР-тест и получить "зеленый" код здоровья в посольстве или генеральном консульстве Китая в Казахстане.
 
По прилете в Пекин пассажиров ждет 5-дневный карантин в отеле и 3 суток домашней изоляции.
 

В период пандемии международные авиаперевозки в Китае составили чуть больше двух процентов от допандемийного уровня. То есть большинство рейсов временно прекратили осуществляться. Путем долгих усилий и в связи с улучшением общей ситуации появилась возможность возобновить прямой рейс между Алматы и Пекином. Конечно, в нашем случае также стоит учитывать высокий уровень сотрудничества Казахстана и Китая. Мы вошли в первый поток тех международных маршрутов, которые могут летать напрямую в Пекин", - рассказал региональный менеджер авиакомпании Air Аstana Ван Шу.

 
В настоящее время также действуют перелеты из Алматы и Астаны в город Чэнду провинции Сычуань.
 

Две крупные сети АЗС обвиняются в создании искусственного дефицита дизтоплива в Шымкенте

22.11.2022, 10:58 57966
Две крупные сети АЗС обвиняются в создании искусственного дефицита дизтоплива в Шымкенте
Шымкент. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Шымкенту выявил факт создания искусственного дефицита при реализации дизельного топлива на автозаправочных станциях города, сообщает пресс-служба АЗРК.
 

На АЗС SINOOIL и "Гелиос" установлено, что допущено ограничение прав водителей", - говорится в сообщении ведомства.

 
В агентстве напомнили, что в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 170 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан запрещается необоснованное ограничение производства либо реализации товаров.
 

В связи с этим департаментом в соответствии с пунктом 1 статьи 199 кодекса в шымкентские филиалы товарищества с ограниченной ответственностью SINOOIL и товарищества с ограниченной ответственностью "Гелиос" выданы уведомления", - рассказали в ведомстве.


Ранее сообщалось, что дизельное топливо подорожало за год на 13%.

В августе премьер-министр РК поручил создать комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ.
 

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