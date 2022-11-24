Жительница Степногорска задолжала сыну более 6 млн по алиментам

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Кокшетау. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 22 ноября в управление полиции Степногорска в отношении местных жителей поступили заявления о том, что на протяжении длительного времени они, как родители, не исполняют обязанностей по уплате алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба ДП Акмолинской области.

В первом случае 28-летний мужчина несколько лет уклонялся от уплаты алиментов. Сумма долга составила 2 млн 396 тысяч тенге. Во втором случае женщина, лишенная родительских прав, задолжала своему несовершеннолетнему сыну 6 млн 127 тысяч тенге.

В полиции подчеркнули, что главной проблемой, препятствующей взысканию алиментов, является низкий социальный уровень жизни должников и отсутствие постоянного дохода. В настоящее время полицейские устанавливают наличие стабильного дохода должников за период времени невыплат по алиментам.

Управлением полиции оба факта зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований по статье 139 УК "Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)".