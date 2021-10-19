Жительнице Костанайской области вернули забытый в автобусе миллион тенге

КОСТАНАЙ, 18 ОКТЯБРЯ - Патрульные полицейские Костаная нашли и вернули сельчанке сумку с деньгами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жительница села Алтын Дала Костанайского района ехала в маршрутном автобусе в областном центре и оставила сумку, в которой находился миллион тенге, сообщает газета " Костанайские новости ".

К автопатрулю на перекрестке Каирбекова - Курганская водитель автомашины "КамАЗ" обратился с просьбой о помощи. Мужчина рассказал, что позвонила супруга и сообщила, что забыла сумку с деньгами в автобусе. Женщина обнаружила, что сумки нет, только дома. Он сообщил полицейским номер маршрута.

В течение нескольких минут полицейские установили водителя автобуса и доехали до конечной остановки. Водитель передал сумку женщины в целости и сохранности.