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Жителя Костаная осудили за смертельный наезд на ребенка

29.03.2019, 10:36 9046
Жителя Костаная осудили за смертельный наезд на ребенка
Костанай. 29 марта. Kazakhstan Today - Жителя Костаная осудили за смертельный наезд на ребенка, передает Kazakhstan Today. 
 
"Приговором суда №2 Костаная водитель признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 345 УК РК, и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 4 года, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности", - сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.
 
Приговор не вступил в законную силу.
 
ДТП произошло летом прошлого года. По информации суда, 4 июня 2018 года водитель автомобиля марки ВАЗ-21065 следовал с превышением установленной скорости движения по проспекту Кобланды-батыра в направлении КЖБИ города Костаная и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП пешеход был доставлен в КГП "Костанайская городская больница", где скончался от полученных телесных повреждений.
 

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