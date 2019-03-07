Жителям Алматинской области вернут переплаченные за воду 400 млн тенге

Р¤РѕС‚Рѕ: spektr.by

Талдыкорган. 6 марта. Kazakhstan Today - Жителям Алматинской области вернут переплаченные за воду более 400 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

220 тыс. потребителям воды в Алматинской области возместят излишне уплаченные коммунальные платежи на сумму свыше 400 млн тенге. В рамках прокурорской проверки выявлены многочисленные факты незаконного завышения монополистами расходов, в том числе включения в тарифную смету необоснованных затрат в виде дополнительных рабочих мест, содержания имущества и так далее", - сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

К примеру, в виду включения в тарифную смету необоснованных затрат на 78 млн тенге, более 37 тыс. потребителей граждан оплачивали ГКП "Талгар Су" завышенную стоимость воды. В связи с этим по требованию прокуратуры с апреля текущего года планируется ввести компенсирующий тариф, сумма которого в квитанциях будет указываться отдельной графой.

Кроме этого, в 60 поселках в связи с отсутствием утвержденного тарифа цены на воду обслуживающие организации устанавливали по своему усмотрению.

По поручению прокуратуры области данный факт проверяется уполномоченным органом", - резюмировали в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства