Жителям Петропавловска проведут перерасчет за тепло

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 28 АПРЕЛЯ - Жителям города Петропавловска проведут перерасчет за тепло, сообщили в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В адрес департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области с ноября 2021 года поступали обращения граждан города Петропавловска по вопросу правомерности начислений ТОО "Севказэнергосбыт" за тепловые потери для населения Петропавловска, имеющего приборы учета, расположенные не на границе балансовой принадлежности", - проинформировали в ведомстве.

В связи с этим ДКРЕМ по СКО в защиту прав потребителей регулируемых услуг подал исковое заявление в специализированный межрайонный экономический суд Северо-Казахстанской области.

Прокурором в свою очередь, участвующим в деле, дано заключение об удовлетворении исковых требований ДКРЕМ в полном объеме, где тарифное ведомство требовало признать недействительными расчеты потерь тепловой энергии, прекратить произведение начислений и произвести перерасчет населению Петропавловска за 2020-2021 годы" - сообщили в комитете.

По данным ведомства, 25 апреля 2022 года суд частично удовлетворил иск ДКРЕМ СКО, признав недействительными расчеты потерь тепловой энергии, предусмотренные в приложении к заключенным после 31 декабря 2007 года договорам на снабжение тепловой энергией, которые произведены на основании методики, прекратившей свое действие.

Также суд признал незаконными действия ТОО "Севказэнергосбыт" по произведению начислений за тепловые потери по сетям, находящимся на балансе потребителей, и обязал ТОО "Севказэнергосбыт" прекратить произведение начислений и произвести перерасчет начислений потребителям в случае оплаты начисленной суммы за тепловые потери за период 2020-2021 года в срок в течение месяца с момента вступления в силу решения суда.

При этом суд отказал в требовании ДКРЕМ о признании недействительными условий договоров на снабжение тепловой энергией, заключенных ТОО "Севказэнергосбыт" с потребителями, в которых предусмотрена обязанность потребителей оплачивать тепловые потери. Решение суда в законную силу не вступило, при этом стороны в течение месяца имеют право обжаловать данное судебное решение", - добавили в пресс-службе.