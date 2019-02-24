Жумагалиев поручил рассмотреть возможность исключения адресной справки из реестра госуслуг

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Заместитель премьер-министра РК - министр оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев поручил проработать вопрос исключения из реестра госуслуг выдачу адресной справки, передает Kazakhstan Today.

Сегодня поручил коллегам из министерств и госкорпорации "Правительство для граждан" проанализировать необходимость существования адресной справки и вопрос ее исключения из реестра госуслуг", - написал вице-премьер в Facebook (орфография и пунктуация сохранены).

Он напомнил о том, что с прошлого года госорганы перестали запрашивать справки в тех случаях, когда соответствующая информация доступна в базе данных.

В прошлом году мы добились, чтобы государственные органы перестали требовать разные справки, если эту информацию они могут получить в базе данных (если такие факты ещё остались, напишите). В их числе и адресная справка. Для банков и других третьих лиц есть сервис на портале egov, который им также даёт возможность при согласии клиента получить сведения о прописке гражданина. Зачем тогда эта бюрократия?" - отметил Жумагалиев.

Автор сообщения подчеркнул, что в Трудовом кодексе нет требования о предоставлении адресной справки.





На днях поинтересовался у руководителей кадровых служб нескольких компаний, с какой целью они запрашивают у людей адресные справки. Говорят, на всякий случай, чтобы потом можно было найти человека, если, вдруг, он переедет, и информация в личном листке устареет. А как в этом случае поможет адресная справка, которую вам принесли одновременно с заполненным личным листком? Она ведь также устареет... Тем более что в Трудовом кодексе нет требований по предоставлению данного документа. Получается, что из-за этого "всякого случая" человек должен тратить свое время на получение справки. И хоть ее сегодня можно быстро получить онлайн и через телеграмм, это все же временные затраты", - говорится в сообщении.

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