"Знаем, какие проблемы. Знаем, как решать": Кто идет на праймериз Nur Otan

Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - Всего 10 дней назад по всей стране стартовал прием заявок для участия во внутрипартийном отборе Nur Otan - праймериз. За этот короткий период свои заявки успели подать уже свыше 9 тыс. человек, передает Kazakhstan Today.

34,7% от общего числа заявок подали женщины, 26,7% - молодежь до 35 лет. Если от первичных партийных организаций выдвинуто 2905 человек, то 6258 - это самовыдвиженцы.

Интерес к внутрипартийным выборам проявляют не только рядовые партийцы, но и известные гражданские активисты, именитые спортсмены, деятели культуры и другие.

Одна из них - шахматистка Жансая Абдумалик. Она планирует побороться за право стать кандидатом в партийные списки на выборы в маслихат города Алматы.

Партия Nur Otan объявила о перезагрузке. Считаю, что реформы в стране должны проходить при участии целеустремлённой и амбициозной молодёжи", - написала она в своем Instagram.

Вопросами адаптации городской среды для лиц с особыми потребностями озадачен общественный активист и руководитель ТОО "Пандус-ОК" Шахан Жолдасбаев.

О какой поддержке может идти речь, если нет элементарной доступности? На самом деле, все, что нам нужно уже прописано, поручено, но просто не исполняется. В маслихате по каждой сфере нужен человек, который будет болеть за это направление и не давать расслабляться чиновникам. Полагаясь на свой почти 10-летний стаж общественника, имея огромное желание и опыт, я хочу внести свою лепту в решение многих социальных проблем, которые волнуют граждан с особыми потребностями", - сказал Шахан Жолдасбаев.

Поддержкой молодежи из аулов намерен заняться известный актер и директор Актюбинского областного драматического театра Олжас Ибраев.

Я родился и вырос в ауле, поэтому моя главная цель - на системной основе оказывать поддержку молодым людям, выходцам из аула, можно сказать, уравнять шансы и возможности сельских и городских жителей в самореализации", - поделился кандидат.

Заниматься решением насущных вопросов родного края также хочет фермер из Акмолинской области Азамат Кабжанов. Построив свой бизнес в Костычевском сельском округе Жаркаинского района, он обеспечивает работой более 20 человек. В планах строительство спортивного центра для детей и жилья для молодых семей, желающих приехать в село на работу.

Создание новых рабочих мест, бизнес-обучение сельской молодежи, обеспечение кадрами сельхозпредприятий, популяризация спорта и ведение здорового образа жизни", - такие вопросы будет поднимать 29-летний предприниматель.

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