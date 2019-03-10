На Универсиаде-2019 сборная Казахстана по хоккею всухую разгромила команду Швейцарии

Астана. 9 марта. Kazakhstan Today - Сборная Казахстана по хоккею всухую разгромила команду Швейцарии перед матчем с Канадой на Универсиаде-2019 в Красноярске, передает Kazakhstan Today.
Студенческая сборная Казахстана сыграла с командой из Швейцарии со счетом 7:0, сообщает Sports.kz.
Усилиями Владислава Никулина, Аркадия Шестакова, Антона Некряча, Валерия Гурина (дубль), Артура Шетле и Андрея Яковлева, забросивших семь безответных шайб в ворота Швейцарии, Казахстану удалось одержать очередную победу.
9 марта казахстанцы сыграют со сборной Канады.
Швейцария — Казахстан 0:7 (0:3, 0:2, 0:2)
Шайбы:
0:1 — 04:01 Никулин (Гурков, Волгин). В меньшинстве
0:2 — 14:43 Шестаков (Нургалиев, Лихотников). В равенстве
0:3 — 15:31 Некряч. В равенстве
0:4 — 28:44 Гурин (Шалапов, Некряч). В равенстве
0:5 — 32:55 Гурин. В равенстве
0:6 — 46:12 Шетле (Ибрайбеков, Клещенко). В равенстве
0:7 — 57:16 Яковлев (Некряч, Шалапов). В большинстве
Вратари: Ленце — Севидов 00:00 — 40:00, Кудрявцев 40:00 — 60:00
Штрафы: 6:2 (4:2, 0:0, 2:0).
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