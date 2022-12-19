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Хорватия стала бронзовым призером ЧМ-2022 по футболу

18.12.2022, 09:26 5651
Хорватия стала бронзовым призером ЧМ-2022 по футболу
Фото: Sports.kz
Сегодня в Лусаиле сборные Аргентины и Франции сыграют в финале
Алматы. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В матче за третье место на чемпионате мира по футболу в Катаре сыграли сборные Хорватии и Марокко.

Уже на седьмой минуте счет открыли европейцы усилиями Йошко Гвардиола, но через две африканцы сравняли после удара Ашрафа Дари, тем не менее на перерыв команды уходили с перевесом в пользу хорватов, отличился Мислав Оршич (42-я). Во второй половине марокканцы старались активнее действовать в атаке, но это не принесло результата. 2:1 - сильнее коллектив Златко Далича, пишет Sports.kz.

Таким образом, Хорватия стала бронзовым призером мундиаля. В поединке за золото сегодня сойдутся сборные Аргентины и Франции, он пройдет в 21.00 по времени Астаны. Посмотреть игру в прямом эфире в Казахстане можно будет на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.
 

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Молодежная сборная Казахстана заняла второе место на чемпионате мира по хоккею

18.12.2022, 11:27 4911
Молодежная сборная Казахстана заняла второе место на чемпионате мира по хоккею
Фото: пресс-службы КФХ
Наша сборная проиграла Норвегии
Алматы. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В заключительном матче в рамках молодежного чемпионата мира первого дивизиона группы "А" наша сборная проиграла Норвегии. Таким образом, команда заняла второе место и не сумела пробиться в элитный дивизион. Об этом сообщили в пресс-службе Казахстанской федерации хоккея.

Победа в основное время позволила бы Казахстану занять первое место в группе и выйти в элитный дивизион. Однако казахстанские хоккеисты уступили норвежцам - 3:5. В составе сборной Норвегии шайбы забросили Петтер Вестерхейм (15-я минута), Габриэль Кох (23-я), Лео Хальмраст (31-я), Михаэль Брандсегг-Нюгар (36-я) и Исак Хансен (53-я); у Казахстана отличились Альдияр Нурлан (32-я), Даниил Цыбин (37-я) и Роман Ермак (56-я), сообщает Sports.kz.

Таким образом, сборная Норвегии одержала пять побед в пяти матчах и вышла в топ-дивизион молодежного чемпионата мира. Итоговое положение команд в группе "А" таково: Норвегия - 15 очков, Казахстан - 9 очков, Франция - 7 очков, Венгрия - 6 очков, Дания - 5 очков, Словения - 3 очка.

Главный тренер молодежной сборной Казахстана Александр Истомин подвел итоги матча и чемпионата в целом.

В такой игре выигрывает тот, кто допускает меньше ошибок. Сегодня, к сожалению, мы допустили ошибок больше. А так, равная абсолютно игра. Опять же, наши нереализованные моменты, как следствие, наш результат. В плане самоотдачи и настроя все прекрасно понимали, что результат этой игры очень важен. В конце концов это спорт. Выигрывает сильнейший. На данный момент Норвегия была сильнее. Она прошла весь путь более ровно. В любом случае, независимо от того что команда заняла второе место, хотелось бы ребят поздравить и поблагодарить за работу, за самоотверженность, очень хорошая команда. Да, не без ошибок, но молодцы парни. После первой игры, проигрывая Франции 0:2, проигрывая Венгрии, смогли переломить игру. И сегодня объективно боролись две сильнейшие команды этого турнира. Ребятам огромное спасибо, болельщикам спасибо. Жизнь не останавливается - двигаемся дальше!" - сказал Истомин.


По итогам чемпионата мира лучшим игроком в составе нашей сборной был признан капитан команды - Динмухамед Кайыржан.


 

Чемпионат мира соберет мировых звезд шахмат в Алматы

16.12.2022, 10:42 10966
Чемпионат мира соберет мировых звезд шахмат в Алматы
Фото: unsplash.com
В борьбе за титулы сойдутся ведущие шахматисты из пятидесяти стран
Алматы. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с 25 по 30 декабря во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака пройдет чемпионат мира по быстрым и молниеносным шахматам. В борьбе за титулы сойдутся ведущие шахматисты из пятидесяти стран.

В числе ожидаемых участников - чемпион мира Магнус Карлсен, чемпионка мира Жу Венджун, чемпион США и вице-чемпион мира Фабиано Каруана, чемпион мира по шахматам Фишера Хикару Накамура, вице-чемпион мира Ян Непомнящий и многие другие сильнейшие шахматисты мира. Ожидается участие более 300 игроков, международных арбитров и чиновников ФИДЕ из 80-100 стран мира.

Призовой фонд турнира составит 1 млн долларов США.

Почти 300 человек - ведущих гроссмейстеров, мастеров мира, мужчин и женщин зарегистрировались для участия в чемпионате. Мы считаем, что этот турнир станет отличной "вишенкой на торте" в календаре ФИДЕ 2022 года после Всемирной шахматной олимпиады и других важнейших соревнований. 95% ведущих шахматистов мира примут участие, включая чемпиона мира Магнуса Карлсена, всех шахматистов из топ-10 мирового рейтинга, большинство женщин", - сказал президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.


Как отмечает издание "Спорт Экспресс", шахматную общественность больше всего беспокоит присутствие в списках Ханса Ниманна.

Американский гроссмейстер, подавший иск против Карлсена и Ко на 100 миллионов долларов, может сгенерировать еще один мощный скандал. Эксперты задаются вопросом, как Магнус отреагирует, если в одном из двух турниров ему придется играть с 19-летним уроженцем Сан-Франциско", - сообщает портал.


Сообщается, что конфликт между гроссмейстерами стал горячей темой для обсуждения в шахматном мире после того, как в сентябре Карлсен обвинил Ниманна в читерстве.

Они заклятые враги. Большая интрига заключается в том, намерен ли Магнус вновь сдать партию Ниманну и отказаться от притязаний на чемпионский титул. Если Карлсен это сделает, то это будет первый случай в истории. Если вы хотите знать мое мнение, то я склоняюсь к тому, что он откажется играть с Хансом. Обычно он не отступает от своих принципов", - цитирует эксперта NRK Торстейна Бэ "Спорт Экспресс".


Другой норвежский эксперт Мод Родсмоэн согласна с Бэ.

Думаю, Карлсен будет давить на организаторов, чтобы те отказали Ниманну в приглашении. Ведь их встреча может омрачить турнир. Думаю, Карлсен сдержит слово и откажется играть. После этого все только и будут обсуждать очередной скандал, а не игру лучших шахматистов мира или прекрасную организацию", - заявила 25-летняя шахматистка Родсмоэн.


По словам Родсмоэн, организаторы турнира должны взвесить все риски, ведь приглашение Ниманна приведет к плохой атмосфере на турнире. Кроме Магнуса с ним не хотят играть и другие гроссмейстеры, в том числе входящие в топ-5 рейтинга ФИДЕ Непомнящий и Накамура.

Иными словами, норвежка предлагает применить против американского шахматиста культуру отмены (социально-политический термин, который характеризует публичного человека, в один момент ставшего персоной нон грата, лишенного поддержки и чувства переживания в социальных или профессиональных сообществах).

По данным издания, шахматный портал представил общественности 72-страничный отчет, в котором сказано, что Ниманн читерил в 100 онлайн-партиях еще на момент 2020 года, в том числе в играх с призовым фондом (сам американец говорил, что не занимался обманом в призовых и офлайн-турнирах). Анализ проводился на основе сравнения ходов Ниманна с ходами первой линии самых передовых шахматных программ. Это похоже на одержимость обманом, но сам Ниманн опровергает эти обвинения. Более того, он подал 100-миллионный иск на Карлсена, Накамуру (поддержал сомнения Магнуса и называл Ниманна законченным читером), сайт Chess.com и его руководителя Дэнни Ренша.

И у Ханса есть хорошие шансы выиграть громкий процесс. Ведь Chess.com опубликовал личную переписку с Хансом (и с его представителями), не получив на это согласия, чтобы доказать, что он читерил не два раза (как сам признавался), а гораздо больше. Однако сам факт обнародования данных (адреса электронной почты, переписка) - это огромный риск для компании", - говорится в материале.

 

Франция вышла в финал чемпионата мира по футболу

15.12.2022, 08:03 14971
Франция вышла в финал чемпионата мира по футболу
Фото: telegram/cchponc
18 декабря состоится финал чемпионата мира - 2022 по футболу
Алматы. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Эль-Хауре состоялся полуфинальный матч чемпионата мира - 2022 по футболу, в котором встречались сборные Франции и Марокко. Франция победила Марокко со счетом 2:0 и вышла в финал.

На 5-й минуте Тео Эрнандес вывел французов вперед, а на 80-й Рандаль Коло-Муани забил второй мяч, сообщает Sports.kz.

Напомним, сборная Франции является действующим чемпионом мира, а ее путь к финалу на ЧМ-2022 в Катаре выглядел так: в группе Франция победила Австралию (4:1) и Данию (2:1) и проиграла Тунису (0:1), а в плей-офф подопечные Дидье Дешама сначала одержали победу над сборной Польши (3:1), затем победили Англию (2:1) и, наконец, взяли верх в противостоянии с Марокко (2:0). Что касается сборной Марокко, то она сотворила на ЧМ-2022 две сенсации, выбив из турнира Испанию (0:0, пен. - 3:0) и Португалию (1:0).


В воскресенье, 18 декабря, в Лусаиле состоится финал чемпионата мира - 2022 по футболу, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции. Прямая трансляция матча Аргентина - Франция начнется в 21.00 по астанинскому времени. Посмотреть финал в прямом эфире в Казахстане можно будет на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.


 

Сборная Аргентины в полуфинале обыграла Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022 по футболу

14.12.2022, 09:10 17481
Сборная Аргентины в полуфинале обыграла Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022 по футболу
Фото: Sports.kz
В финале Аргентина сыграет с победителем матча Франция - Марокко
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Аргентины в первом полуфинале чемпионата мира в Катаре обыграла Хорватию со счетом 3:0 и стала первым участником решающего матча нынешнего мундиаля.

На 34-й минуте судья поединка Лусаил Айконик из Катара назначил пенальти в ворота европейцев за фол Доминика Ливаковича на Хулиане Альваресе, его почти сразу ошибочным назвал целый ряд СМИ, реализовал же одиннадцатиметровый Лионель Месси. Закрепить успех аргентинцам удалось через пять минут усилиями Альвареса. Во второй половине фавориты довели игру до победы - 3:0, дубль оформил Альварес (69-я) с передачи Месси, сообщает Sports.kz.

В финале Аргентина сыграет с победителем матча Франция - Марокко, он пройдет в ночь со среды на четверг в 01.00 по времени Астаны.

 

Казахстанский боксер Жанкош Тураров нокаутом выиграл бой за титул IBO

12.12.2022, 09:53 23086
Казахстанский боксер Жанкош Тураров нокаутом выиграл бой за титул IBO
Фото: Sports.kz
Боксер дважды отправил соперника в нокдаун
Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Накануне в Алматы прошел вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Жанкош Тураров нокаутировал в седьмом раунде Луиса Энрике Ромеро из Венесуэлы и завоевал вакантный титул IBO Inter-Continental в первом полусреднем весе.

В главном бою вечера Тураров сразился с венесуэльцем Луисом Энрике Ромеро (11-5-1, 7 КО). На кону стоял вакантный титул чемпиона IBO Inter-Continental в первом полусреднем весе. Этот поединок был рассчитан на десять раундов и закончился победой Турарова в седьмом раунде, при этом он дважды отправил соперника в нокдаун, сообщает Sports.kz.

Таким образом, Жанкош Тураров одержал 26-ю победу в профессиональной карьере и завоевал второстепенный чемпионский пояс IBO. Луис Энрике Ромеро потерпел шестое поражение на профи-ринге. Добавим, что ранее Тураров был чемпионом по версии WBO Inter-Continental.


Также в рамках вечера бокса в Алматы выступила казахстанская боксерша Ангелина Лукас и заставила сдаться представительницу Танзании Лулу Каяге. Она завоевала титул чемпионки мира UBO в наилегчайшем весе.
 

Казахстанка стала чемпионкой мира по боксу

12.12.2022, 09:13 23736
Казахстанка стала чемпионкой мира по боксу
Фото: Sports.kz
Отечественная спортсменка заставила сдаться представительницу Танзании Лулу Каяге
Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (3-0, 2 КО) накануне завоевала титул чемпионки мира UBO в наилегчайшем весе.

Отечественная спортсменка выступила в рамках вечера бокса в Алматы и заставила сдаться представительницу Танзании Лулу Каяге (8-9-4, 2 КО) - африканка отказалась от продолжения боя после второго раунда. Как стало известно, причиной тому - травма левой руки, сообщает Sports.kz.

Таким образом, Ангелина Лукас одержала победу в третьем бою на профи-ринге, а для Лулу Каяге это поражение стало уже девятым в карьере. Также стоит добавить, что в своем предыдущем бою Лукас также выиграла титул - пояс UBO International.



 

Казахстанская конькобежка завоевала золото турнира в Канаде

04.12.2022, 14:23 34231
Казахстанская конькобежка завоевала золото турнира в Канаде
Фото: НОК РК
Всего в забеге приняло участие четырнадцать спортсменок
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская конькобежка Надежда Морозова завоевала золотую медаль на турнире четырех континентов в Квебеке.

Она выиграла золото в забеге на дистанции 1500 метров, показав время 1.56.378. Серебро досталось другой казахстанке - Екатерине Айдовой, пробежавшей дистанцию за 1.57.528. Бронзовую медаль выиграла канадская конькобежка Алисон Демаре (1.58.260), сообщает Sports.kz.

Всего в забеге приняло участие четырнадцать спортсменок.

Турнир четырех континентов. Квебек (Канада)

Женщины. 1500 м

1. Надежда Морозова (Казахстан) - 1.56.378

2. Екатерина Айдова (Казахстан) - +1.15

3. Алисон Демаре (Канада) - +1.89.
 

Казахстанец защитил титул ЧМ бокса в Лас-Вегасе

13.11.2022, 08:30 56336
Казахстанец защитил титул ЧМ бокса в Лас-Вегасе
Фото: Sports.kz
Вашингтон. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO в поединке против британца Дензела Бентли.
 

Соперником "Казахского стиля" по чемпионскому бою стал представитель Великобритании Дензел Бентли (17-2-1, 14 КО). Поединок был рассчитан на двенадцать раундов, неожиданно продлился всю дистанцию и завершился победой Алимханулы единогласным решением судей (116-112, 116-112, 118-110), хотя от казахстанца многие ждали победы нокаутом", - сообщает Sports.kz.


 

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