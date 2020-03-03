Токаев поздравил "Барыс" с первой победой в плей-офф КХЛ

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Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил клуб "Барыс" с первой победой в плей-офф КХЛ, передает Kazakhstan Today.

Поздравляю клуб "Барыс" с первой победой в плей-офф КХЛ. Особо хочу поблагодарить капитана команды Даррена Дица, исполнившего во время матча песню Абая "Козімнін карасы". Жарайсын, Даурен! Пусть это хорошее начинание принесет "Барысу" новые успехи!" - написал глава государства в Instagram .

Отметим, что в первом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина "Барыс" одержал победу над "Металлургом" со счетом 4:0.

По информации пресс-службы ХК, хозяева открыли счёт в середине первого периода - в большинстве отметился Кёртис Волк. Во втором отрезке мощный щелчок Атте Охтамаа помог "Барысу" увеличить разрыв до двух шайб.

На последних минутах Ииро Пакаринен поразил пустые ворота, а Даррен Диц установил окончательный счёт.

Второй домашний матч серии состоится на "Барыс Арене" во вторник, 3 марта. Начало матча в 19.30.

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