Чемпионат Азии по триатлону в Нур-Султане отменяется из-за эпидемиологической ситуации

Фото: НОК

НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Чемпионат Азии по триатлону среди атлетов категорий U19, U23 и Mixed Relay, запланированный на 3-5 сентября в Нур-Султане, отменяется из-за эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в Казахстане, сообщает Оlympic.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Учитывая, что здоровье и безопасность нашего сообщества являются приоритетной задачей, а также во исполнение требований, указанных в постановлении главного государственного санитарного врача РК №33 от 29 июля 2021 года, Организационным комитетом принято решение об отмене проведения чемпионата Азии в Нур-Султане", - говорится в сообщении Федерации.

Также отменяется спутник-мероприятие - II этап Кубка САТА, запланированное на 5 сентября.

В условиях постоянно меняющейся и сложной ситуации в мире из-за COVID-19, мы признаем, что отмена самого ожидаемого старта сезона может разочаровать всех любителей и болельщиков триатлона. Однако условия, в которых мы находимся, заставляют нас отменить гонку в 2021 году. Мы надеемся, что в следующем году ситуация с COVID-19 стабилизируется и вместе с вами будем радоваться новым престижным гонкам в нашем календаре событий", - отмечается в сообщении.





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