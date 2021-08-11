Сводка эпидситуации на 10 августа: 1966 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 9 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 649 120 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 1161;

в городе Алматы – 1486;

в городе Шымкенте – 570;

в Акмолинской области – 263;

в Актюбинской области – 223;

в Алматинской области – 170;

в Атырауской области – 627;

в ВКО – 220;

в Жамбылской области – 100;

в ЗКО – 54;

в Карагандинской области – 1061;

в Костанайской области – 248;

в Кызылординской области – 228;

в Мангистауской области – 177;

в Павлодарской области – 286;

в СКО – 156;

в Туркестанской области – 105.

В Казахстане за сутки 7702 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 533 329 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 10 августа лечение от КВИ продолжают получать 112 474 человека (108 818 КВИ+ и 3656 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 30 972 пациента,

- на амбулаторном уровне – 81 502 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1966 пациентов,

- в состоянии крайней степени тяжести – 402 пациента,

- на аппарате ИВЛ – 232 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 9 августа 2021 года зарегистрировано 6973 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 8 августа от КВИ скончались 97 человек.

8 августа 2021 года зафиксировано 35 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 173 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 63 477, летальных случаев – 3925, выздоровевших – 55 896.

В "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне - Туркестанская область.

На 9 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 807 646 человек, 2-м компонентом провакцинировано 4 445 534 человек.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства