06.05.2024, 10:10 39931

В Алматинской области ощущалось землетрясение

Эпицентр землетрясения расположен на границе Казахстана и Кыргызстана
В Алматинской области ощущалось землетрясение
Фото: Depositphotos
Алматы. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали в 09.12 землетрясение в 194 км на юго-восток от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения составил 11,2, магнитуда MPV - 5,7.

Землетрясение ощущалось в селе Кегене силой два-три балла, в селе Тогызбулаке - три балла, селе Каркаре - три-четыре балла.
 

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07.05.2024, 12:09 2536

Паводки в Казахстане: в эвакопунктах остаются более 5 тысяч человек

В городе Кульсары Атырауской области, Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области круглосуточно откачивают воду из подтопленных домов
Паводки в Казахстане: в эвакопунктах остаются более 5 тысяч человек
Фото: МЧС РК
Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанскую область направлены дополнительные силы и средства из департаментов по чрезвычайным ситуация Алматы, Абая, Костанайской и Павлодарской областей для проведения противопаводковых работ.

МЧС РК

В городе Кульсары Атырауской области, Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области круглосуточно откачивают воду из подтопленных домов.

МЧС РК

За сутки в Петропавловске и Кызылжарском районе отведена и откачана вода из 704 домов и 219 дворовых территорий. Всего откачано 130 227 кубометров воды. Ведется мониторинг уровня воды на реках", - сообщает МЧС.


В селах Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы, ежечасно ведется мониторинг уровня воды реки Торгай. За сутки уложено 4 600 мешкотар и 710 тонн инертных материалов.

МЧС РК

Тем временем подразделения радиационной, химической и биологической защиты МЧС проводят дезинфекцию подтопленных домов.

В Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области обработаны 97 домов. В городе Кульсары и Жылыойском районе Атырауской области провели дезинфекцию двух подтопленных многоэтажных жилых домов и прилегающей территории. В пригородных территориях Уральска в ЗКО аналогичную работу проводят войсковые части Министерства обороны.

МЧС РК

По республике отведена и откачана вода из 9 660 жилых домов и 3 213 дворовых территорий. Откачано 16,2 млн кубометров талой воды. Вернулись в свои дома 50 467 человек. 5 447 человек остаются в пунктах временного размещения. В противопаводковых работах задействовано 11 458 человек и 1 289 единиц техники, 329 водооткачивающих средств и 68 плавательных средств, 6 воздушных судов", - проинформировали в МЧС.


Ранее сообщалось, что уровень воды в Урале достиг критической отметки.
 
06.05.2024, 18:08 27956

Паводки в Казахстане: в свои дома вернулись более 50 тысяч человек

В пунктах временного размещения находятся более пяти тысяч казахстанцев
Паводки в Казахстане: в свои дома вернулись более 50 тысяч человек
Фото: Акорда
Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Более 50 тысяч человек вернулись в свои дома после масштабных паводков в Казахстане, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Аскар Шарип.

По республике отведена и откачана вода из 9445 жилых домов и 3186 дворовых территорий. Откачано 15,8 млн кубометров талой воды. Вернулись в свои дома свыше 50 тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся 5568 человек", - заявил он.


Он также подчеркнул, что в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 11 502 человека и 1298 единиц техники, 329 водооткачивающих средств и 68 плавательных средств, 6 воздушных судов.

Ранее президент Казахстана обозначил сроки восстановления регионов после паводков.
 
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Теги:ПаводкиРКСитуация
06.05.2024, 12:16 35846

Паводки в ЗКО: подтвержден падеж более двух тысяч голов скота

Из них 341 - крупный рогатый скот
Паводки в ЗКО: подтвержден падеж более двух тысяч голов скота
Уральск. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области специальной комиссией подтвержден падеж 2399 животных из-за паводка, сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Берик Ситказиев.

В результате паводка были повреждены посевы озимых, удобрения в небольших хозяйственных складах и теплицах. Их количество еще не уточнено. Объекты находятся на территории района Байтерек, Теректинском и Бурлинском районах и в городе Уральск. Разработанное правило возмещения ущерба физическим и юридическим лицам в настоящее время находится на стадии согласовании. Комиссия, созданная в районах, выезжает на объекты затопления для подсчета ущерба, но некоторые все еще в воде. На данный момент поступило 22 заявки", - цитирует портал "Мой город" Берика Ситказиева.


По информации управления сельского хозяйства, в ходе спасательных работ было эвакуировано 6912 голов сельскохозяйственных животных, в том числе 2696 голов КРС, 3082 головы МРС и 1134 лошади, один верблюд.

Напомним, более 8 тысяч сельхозживотных погибло из-за паводков в Казахстане.
 
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Теги:ГибельЗКОскот
05.05.2024, 15:22 112656

Грузовик протаранил десятки автомобилей в Кыргызстане  

Дорожная милиция уточняет информацию
Бишкек. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Грузовик протаранил десятки автомобилей в районе аэропорта Манас.

Видео опубликовали очевидцы в соцсетях, сообщает "Sputnik Кыргызстан".


Отказали ли у МАЗа тормоза или водитель протаранил легковушки намеренно, пока неизвестно. Дорожная милиция уточняет информацию", - пишет источник.


О пострадавших ничего не сообщается, однако на видео люди кричат, что нужна скорая.

Это уже второе происшествие с участием грузовика за неделю. 2 мая на праздничном массовом мероприятии в Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана мини-грузовик с мороженым, оставленный без присмотра водителя, покатился под откос и сбил 29 детей.
 
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Теги:ДТПАварияКыргызстанГрузовик
05.05.2024, 13:18 116646

Засуха грозит в мае трем регионам Казахстана

В пяти областях прогнозируется умеренная влажность
Засуха грозит в мае трем регионам Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казгидромет прогнозирует засуху в трех областях Казахстана.

Засуха ожидается в Кармакшинском и Шиилийском районах Кызылординской области, в Амангельдинском районе Костанайской области, в Шетском районе Карагандинской области", - рассказала на брифинге в СЦК пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова.


Умеренная влажность прогнозируется:

  • в Карасуском районе Костанайской области;
  • в Аккольском, Атбасарском и Сандыктауском районах Акмолинской области;
  • в Актогайском, Успенском районах Павлодарской области и окрестностях Павлодара;
  • в Бурлинском, Чингирлауском, Сырымском и Каратобинском районах Западно-Казахстанской области;
  • в Кобдинском районе Актюбинской области.

На остальной территории увлажнение в мае будет близко к многолетним значениям", - сказала Исмагулова.


Напомним, прошлым летом казахстанские аграрии потеряли из-за засухи большое количество урожая. Значительно сократился урожай подсолнечника и лука, также пострадали посевы свеклы.
 
04.05.2024, 20:42 162841

В Минводы рассказали, какие регионы прошли пик половодья

На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг
В Минводы рассказали, какие регионы прошли пик половодья
Фото: 24KZ
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК рассказали о текущей ситуации на водохранилищах страны.

Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 91%. Все они работают в штатном режиме. Вторая волна половодья в регионе продолжается. Уровень реки Урал в Уральске составляет 799 см. За сутки он снизился на 6 см.

В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден. Из защитной дамбы Астаны в реку Есиль сбрасывается 4,75 млн кубометров воды в сутки.

В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается. Уровень реки Есиль в черте Петропавловска - 1185 см. За сутки он снизился на 23 см.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 83%. Половодье продолжается.

В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 46,2%. В регионе продолжается половодье. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу продолжаются попуски в реку Ертис. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98,5%. Все они работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья в регионе прошел.

На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами "Казводхоза". Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности.

Ранее сообщалось, что по республике отведена и откачана вода из 8378 жилых домов и 2994 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 48 750 человек. Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 14 251 человек и 1428 единиц техники, 239 водооткачивающих средств и 75 плавательных средств, 4 воздушных судна.
 
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Теги:ПаводкиСитуацияводохранилище
04.05.2024, 20:36 163661

В Астане произошел взрыв во время пожара в донерной  

Из огня извлечены восемь газовых баллонов
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане произошел очередной пожар в точке общепита. В районе Байконыр горела донерная, сообщает пресс-служба МЧС РК.

В тушении пожара были задействованы более 20 человек личного состава и 4 единицы спецтехники.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В ходе тушения произошло 4-5 хлопков, предварительно, от газовых баллонов.

Силами столичных огнеборцев пожар успешно потушен. В ходе ликвидации пожарными из очага возгорания извлечены восемь газовых баллонов. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

 
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Теги:ПожарВзрывобщепит
04.05.2024, 15:42 179071

Полицейского поймали пьяным за рулем в Астане

Проводится служебное расследование
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержали сотрудника департамента полиции Акмолинской области за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения сотрудник ДП привлечен к ответственности. В настоящее время проводится служебное расследование, по результатам которого будут приняты строгие меры дисциплинарного характера, вплоть до увольнения из ОВД", - сообщили в департаменте полиции региона.


Напомним, в феврале этого года в Алматы уволили полицейского, совершившего ДТП в пьяном состоянии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в начале года заявил о росте преступлений, совершенных полицейскими.
 

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