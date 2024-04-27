В Казахстане почти половина капвложений в АПК пришлась на животноводство

Фото: Акорда

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Объем инвестиций в основной капитал в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства за январь-март текущего года составил 122,8 млрд тенге - на 13,4% меньше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период 2022 года (ИФО - 81,8%). Для сравнения: годом ранее наблюдался рост сразу на 29,2% (ИФО - 126,9%), информирует finprom.kz.





В целом за весь 2023 год объем инвестиций в АПК составил 981 млрд тенге, рост за год - на 14,9% в деньгах (ИФО - 110,3%).





В разрезе регионов наибольший объем вложений в секторе за январь-март 2024 года пришелся на Павлодарскую область: 24,4 млрд тенге. Следом с незначительным отставанием идет Акмолинская область: 24 млрд тенге. Замыкает тройку лидеров Северо-Казахстанская область с объемом в 20,4 млрд тенге. Значительные объемы пришлись также на Туркестанскую (11 млрд тенге) и Костанайскую (10,1 млрд тенге) области.





Фото: finprom.kz.





В структуре инвестиций в АПК самый большой объем пришелся на животноводство: 59,2 млрд тенге - более чем в 1,5 раза больше в деньгах, чем за январь-март 2023 года. Стоит отметить, что доля вложений в сфере животноводства от всего объема инвестиций в АПК выросла за год с 26,5% до 48,2%.





Следом идут инвестиции в выращивание сезонных культур: 55 млрд тенге - на 37,4% меньше, впрочем, чем за январь-март 2023 года. Доля за год уменьшилась с 61,9% до 44,8%.





Значительный объем капвложений был отмечен также в секторе смешанного сельского хозяйства: 6,5 млрд тенге - почти в 2 раза меньше прошлогоднего показателя за аналогичный период.





На прочие отрасли в сфере растениеводства и животноводства, а также охоты и предоставления услуг в этих областях пришлось 442,7 млн тенге.





Инвестиции в рыболовство и аквакультуру за январь-март 2024 года составили 1,6 млрд тенге- более чем в 2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На лесоводство и лесозаготовки пришлось лишь 128,6 млн тенге - лучше, впрочем, чем за январь-март 2023 года, когда инвестиции в секторе и вовсе отсутствовали.





Фото: finprom.kz.





Среднемесячная номинальная заработная плата в сфере АПК в четвертом квартале 2023 года составила 242,2 тысячи тенге - сразу на 38,5% меньше, чем в среднем по РК. При этом годовой рост покупательной способности заработной платы в отрасли был выше, чем в среднем по РК, хотя и незначительно: 5,8% против 5,3% соответственно.





Самая высокая среднемесячная заработная плата в сфере АПК в четвертом квартале текущего года пришлась на отрасль лесоводства и лесозаготовок: 308,4 тысяч тенге. Реальный рост заработной платы в секторе по сравнению с четвертым кварталом 2022-го составил сразу 28%.





Следом идет отрасль растениеводства и животноводства, охоты и предоставления услуг в этих областях: 240,5 тысяч тенге. Самая же низкая заработная плата была зафиксирована в секторе рыболовства и аквакультуры: лишь 129,5 тысяч тенге.



