Аэропорт Астаны не будет работать ночью

С 1 мая в аэропорту начались работы по капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы

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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 мая в аэропорту города Астаны совместно с генеральным подрядчиком (Mabetex Group) начались мероприятия по мобилизации для проведения работ по капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы. Об этом - С 1 мая в аэропорту города Астаны совместно с генеральным подрядчиком (Mabetex Group) начались мероприятия по мобилизации для проведения работ по капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе КГА.





Для проведения асфальтобетонных работ генеральным подрядчиком привлечена компания АО "К-Дорстрой", которая имеет опыт реконструкции аэродромных покрытий в аэропортах городов Астаны, Актобе, Шымкента, Кызылорды, Тараза, Талдыкоргана, Уральска и Петропавловска. На сегодняшний день продолжаются инженерно-геодезические изыскания на объекте, стягивается специальная техника, осуществляется поставка инертных материалов. В связи с этим авиарейсы в международном аэропорту Астаны не будут выполняться с 10 вечера до 6 утра", - проинформировали в КГА.





Сообщается, что о вводимых ограничениях на аэродроме направлены электронные извещения NOTAM.





В связи с изменением расписания рейсов пассажиропоток на этот период увеличится в два раза. Для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров увеличены зоны предполетного досмотра.





При этом не исключаем, что в предполетном досмотре может быть избыточный пассажиропоток и возможно увеличение количества транспорта на привокзальной парковке. В связи с этим администрация аэропорта просит пассажиров прибыть в аэропорт раньше, чем за 3-4 часа, для успешного выполнения рейсов", - отметили в КГА.





Сообщается, что имеется бесплатная парковка аэропорта на 300 автомобилей напротив крытой парковки. Кроме того, по данным администрации аэропорта, для пассажиров с особыми потребностями имеются бесплатные специальные парковочные места на первой линии и услуги агентов PRM.





Руководством аэропорта был назначен персонал для круглосуточной информационной поддержки пассажиров на территории аэропорта и в терминалах.





В настоящее время аэропорт пересматривает генеральный план на следующие 30 лет с целью определить потребности и возможности приема пассажиров. Эти изменения включают широкое использование биометрических данных и технологий в аэропорту Астаны, разработку новой стратегии грузовых перевозок и исследования, направленные на включение аэропорта в число 10 лучших аэропортов мира в своей категории с созданием специальной экономической зоны", - добавили в пресс-службе.





По данным КГА, действующая взлетно-посадочная полоса аэропорта была введена в эксплуатацию более 20 лет назад.





Напомним, ограничения для приема и выпуска воздушных судов с 22.00 до 06.00 местного времени будут действовать до 24 декабря 2024 года.



