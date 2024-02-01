В аэропорту Астаны с 1 мая введут ограничения в связи с ремонтом ВПП

В связи с возможными изменениями в расписании рейсов пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса в справочных службах авиакомпаний, приложениях и службах аэропорта

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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В столичном аэропорту с 1 мая текущего года вводятся ограничения в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщает Министерство транспорта РК.





По данным ведомства, продолжается подготовка к предстоящей полномасштабной модернизации аэропорта Астаны.





По итогам ряда переговоров, изучения метеопрогноза, загруженности аэропорта в различные периоды времени, а также в целях минимизации последствий от создаваемых для пассажиров неудобств принято решение о проведении капитального ремонта в ночное время", - сообщили в ведомстве.





Аэродром Астаны будет закрываться для приема и выпуска воздушных судов с 22.00 до 06.00 местного времени в период с 1 мая по 24 декабря 2024 года.





В Минтрансе подчеркнули, что ремонт не окажет негативного воздействия на качество предоставляемых аэропортом услуг.





В ведомстве также пообещали, что работы по капремонту ВПП будут проведены с соблюдением всех необходимых строительных норм и стандартов безопасности при осуществлении постоянного мониторинга со стороны Комитета гражданской авиации и Авиационной администрации Казахстана.





Действующая взлетно-посадочная полоса аэропорта была введена в эксплуатацию более 20 лет назад, и проведение капитального ремонта взлетно-посадочной полосы было первоочередной задачей со стороны инвестора в период доверительного управления. Реализация данного крупного проекта будет осуществляться за счет частных средств инвестора и направлена в первую очередь на обеспечение безопасности полетов и улучшение качественных характеристик аэродромных покрытий для приема всех видов воздушных судов без ограничений", - подчеркнули в ведомстве.





В связи с возможными изменениями в расписании рейсов пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса в справочных службах авиакомпаний, приложениях и службах аэропорта.



