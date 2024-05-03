02.05.2024, 11:53 61041
Парламент одобрил поправки в соглашение о транзите российской нефти через Казахстан в Китай
Срок действия соглашения о транзите продлевается на десять лет - до 1 января 2034 года
Рассказать друзьям
Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената приняли изменения в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику.
Одобренным протоколом предусматривается внесение изменений в соглашение по вопросам актуализации объема транзита нефти и тарифов.
Казахстанская сторона будет облагать услуги по транспортировке нефти по указанным в соглашении маршрутам налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке.
Также протоколом продлевается срок действия соглашения на десять лет, до 1 января 2034 года.
Ранее сообщалось, что на транзите российской нефти Казахстан заработает более $1,7 млрд.
новости по теме
02.05.2024, 13:40 53576
ЕБРР приглашает женщин-предпринимателей на программу обучения "Женщины в микробизнесе"
Программа позволит женщинам-предпринимателям повысить свои компетенции и даст шанс перейти в более крупный сегмент бизнеса
Фото: ЕБРР
Рассказать друзьям
Алматы. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Европейский банк реконструкции и развития при поддержке правительства Республики Казахстан открывает прием заявок на участие в программе обучения "Женщины в микробизнесе", сообщили в пресс-службе банка.
Наша основная цель, миссия - предоставить возможность для роста микропредприятиям, которые возглавляют женщины, через доступное и качественное обучение", - сказала руководитель программы развития МСБ ЕБРР в Казахстане Алма Касымова.
Она пояснила, что программа позволит женщинам-предпринимателям повысить свои компетенции и даст шанс перейти в более крупный сегмент бизнеса.
Обучение будет проходить в онлайн-формате на казахском и русском языках и продлится 5 месяцев. Участницы смогут начать обучение в любое время в рамках программы. Курс состоит из 6 модулей, охватывающих основные аспекты бизнеса: маркетинг, продажи, финансы, управление персоналом, операционное управление, стратегия, автоматизация и искусственный интеллект.
Обучение по программе будет бесплатным и ориентировано на компании микросегмента. Все материалы, примеры и кейсы будут охватывать микробизнес (…) Программа будет доступна для всего Казахстана. Не только для крупных городов, но и для сельской местности", - подчеркнула руководитель проекта Айжан Дуйсебаева.
Прием заявок на программу уже открыт. Регистрация и подробная информация на сайте платформы.
Ранее данная инициатива обсуждалась на XI ежегодном заседании координационного комитета программ сотрудничества между МНЭ РК и ЕБРР. В ходе мероприятия глава программы консультационных услуг ЕБРР в Центральной Азии и Монголии Симоне Зе Атанасовски обратила внимание, что именно в Казахстане банк впервые запустил программу менторинга для женщин-предпринимателей.
02.05.2024, 12:40 58636
В первом квартале в бюджет Казахстана поступило 4,5 трлн тенге - Минфин
Рассказать друзьям
Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр финансов Казахстана Мади Такиев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об основных параметрах государственных финансов, в том числе об исполнении республиканского бюджета за первый квартал текущего года.
Как доложил глава Минфина, по итогам 3 месяцев в государственный бюджет поступило порядка 4,5 трлн тенге.
Также он рассказал о работе по оптимизации непродуктивных бюджетных расходов. В результате анализа на текущий финансовый год предложено сократить расходные статьи на более чем 300 млрд тенге. Эти средства будут переориентированы на мероприятия с максимальной экономической отдачей.
Главе государства также доложили о принимаемых мерах по повышению эффективности управления бюджетом, которые нашли свое отражение в новом Бюджетном кодексе.
Вместе с тем министр сообщил о нововведениях в налоговом администрировании. В частности, в проекте нового Налогового кодекса заложена сервисная модель налогового администрирования, предусмотрены нормы по сокращению количества проверок, изменены подходы к осуществлению камерального контроля и взысканию налоговой задолженности.
Президенту также была представлена информация о модернизации таможенной инфраструктуры, расположенной на таможенной границе ЕАЭС с третьими странами. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность до 6 раз и сократить время прохождения в 2 раза, а также круглосуточно контролировать досмотр товаров и транспортных средств в онлайн-режиме. Завершить реконструкцию всех пунктов пропуска планируется в конце 2024 года.
Мади Такиев сообщил о планах по реформированию системы госзакупок, которая предусматривает упрощение и дебюрократизацию процедур закупок, демонополизацию строительного рынка, перевод всех государственных и квазигосударственных организаций на единую платформу закупок.
По итогам встречи президент поставил ряд задач по улучшению состояния государственных финансов. В частности, поручено принять меры по обеспечению сбалансированности бюджета, а также по совершенствованию налогового и таможенного администрирования путем цифровизации данной сферы.
Напомним, госдолг Казахстана составил 27 трлн тенге на начало года. В отношении ВВП он составляет 22,8%. При этом безопасный лимит госдолга равен 32% от ВВП, уточнили в Минфине.
02.05.2024, 11:13 63411
В мае Нацбанк планирует продать до $850 млн из Нацфонда
Фото: pexels.com
Рассказать друзьям
Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В мае Национальный банк Казахстана планирует продать от от $750 до 850 млн из Национального фонда, сообщает пресс-служба банка.
По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в мае 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от $750 до 850 млн", - проинформировали в пресс-службе.
Также в Нацбанке сообщили, что по итогам апреля курс тенге укрепился на 1,1%, до 442,05 тенге за доллар.
Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с $225 до 234 млн. Общий объем торгов составил $5,1 млрд", - добавили в пресс-службе.
Напомним, Нацфонд Казахстана понес рекордные убытки по итогам 2022 года.
01.05.2024, 17:55 93141
Казахстан, Узбекистан и Азербайджан подписали меморандум об интеграции энергосистем Дополнено
Фото: Facebook/Микаил Джаббаров
Рассказать друзьям
Ташкент. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан, Узбекистан и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве по объединению энергосистем трех стран, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Документ подписан 1 мая в Ташкенте на трехсторонней встрече министров экономики и энергетики.
По словам министра, меморандум будет способствовать реализации совместных целей в направлении производства "зеленой" энергии и экспорта в Европу через территорию Азербайджана, а также интеграции энергетических систем и организации эффективного использования возобновляемых ресурсов.
Дополнено 01.05.2024, 19.10
По информации Минэнерго, документ предполагает, что участники намерены изучить возможности соединения энергосистем путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и на территории других стран для с осуществлением наиболее оптимальной с технической и экономической точек зрения торговли "зеленой" энергией из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев отметил, что ранее был сформирован проект технического задания прокладки глубоководного кабеля по дну Каспия.
В рамках технического задания будет разработана предполагаемая бизнес-модель для развития международных трансмиссионных коридоров (финансирование, поток доходов и владение) и для продажи "зеленой" энергии в страны Европейского союза. На основе вышеизложенного между министерствами энергетики трех стран был проработан проект меморандума о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана", - сказал Саткалиев.
По данным главы Минэнерго Казахстана, на сегодня обсуждены и согласованы базовые подходы по реализации данного проекта и казахстанское ведомство всецело готово к дальнейшему полноценному взаимодействию.
30.04.2024, 15:11 127766
Казахстан и Таджикистан намерены увеличить товарооборот до $2 млрд
Казахстан готов нарастить экспорт в Таджикистан по 85 товарным позициям на сумму порядка $190 млн
Рассказать друзьям
Душанбе. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ввиду имеющегося широкого потенциала перед правительствами Казахстана и Таджикистана поставлена задача нарастить товарооборот в 2 раза - до $2 млрд. Об этом было сказано в ходе визита премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова в Таджикистан.
В ходе межправительственных переговоров в Душанбе была отмечена готовность Казахстана нарастить экспорт по 85 товарным позициям на сумму порядка $190 млн. Правительственные делегации отметили важность развития промышленной кооперации и обозначили актуальность создания новых экспортно ориентированных совместных производств.
Также рассмотрена возможность совместного освоения месторождений и реализации проектов на территории Таджикистана. Наряду с этим Казахстан располагает крупными производственными мощностями железнодорожной техники для таджикских железных дорог. В частности, Актюбинский завод готов сотрудничать в части поставок рельсобалочной продукции. Имеется возможность увеличения экспортных объемов локомотивов, тепловозов, стрелочных переводов, трансформаторов, сельскохозяйственной техники, аккумуляторов, автотранспортных средств казахстанского производства.
В сельскохозяйственной сфере после прошлогоднего сокращения объемов торговли отмечается положительная динамика роста. За два месяца текущего года товарооборот продукции АПК составил $84,9 млн с ростом на 8,9% к аналогичному периоду 2023 года. При этом наблюдается диверсификация структуры экспорта сельхозпродукции в Таджикистан. Среди текущих задач в отрасли - увеличение объемов поставок муки. Перспективным видится создание совместных проектов по мукомольному производству, переработке животноводческой продукции и др.
30.04.2024, 14:08 129486
В рейтинге по незаконному выводу капитала Казахстан занял 11-е место из 148
Рассказать друзьям
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан занимает 11-е место в рейтинге из 148 стран по незаконному выводу капитала, сообщил в ходе круглого стола в сенате депутат Султанбек Макежанов.
Суммы незаконно вывезенных из страны средств достигли гигантских размеров. Так, американская международная исследовательская организация Global Financial Integrity (GFI), которая отслеживает перемещения нелегальных денежных средств по всему миру, в своем ежегодном исследовании "Незаконный вывоз капитала из развивающихся стран" указала, что из Казахстана ежегодно нелегально выводится около 16,7 млрд долларов. Наша страна занимает 11-е место в рейтинге из 148-ми стран", - рассказал сенатор.
Он пояснил, к каким негативным последствиям приводит незаконный вывод капитала из страны.
Во-первых, это то, что теневой оборот капитала не облагается налогами, вследствие чего государственный бюджет не пополняется в полном объеме. Выявление и предотвращение теневого оборота капитала могло бы значительно увеличить доходы государственной казны", - сказал Макежанов.
Кроме того, легализованный капитал уже не нужно прятать, поэтому легальный капитал мог бы легально инвестироваться внутри страны, стимулируя рост отечественной экономики. Это также положительно повлияло бы как на государственную казну, так и на благосостояние населения, добавил депутат.
Напомним, государству возвращены 40 млрд тенге незаконных активов, сообщил премьер-министр РК Бектенов. Из них более 38 млрд составляют денежные средства, а также бизнес-центр в Астане стоимостью 2 млрд тенге.
Ранее сообщалось, что в рамках дела в отношении Кайрата Сатыбалды государству намерены вернуть еще 50 млрд тенге.
30.04.2024, 12:50 132616
Kaspi.kz в партнерстве с Alipay+ запустил оплату покупок c QR-кодом по всему Китаю
Фото: Kaspi.kz
Рассказать друзьям
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приезжая в Китай, казахстанцам больше не нужно брать с собой наличные или карту. Теперь с помощью мобильного суперприложения Kaspi.kz покупки в китайских магазинах, кафе, такси и других более чем 80 миллионах точек по всему Китаю можно оплачивать по QR-коду.
Многие казахстанцы работают, учатся и отдыхают в Китае. Мы постоянно получаем обратную связь от наших любимых клиентов - как было бы хорошо оплачивать покупки за рубежом так же просто, как дома. Именно поэтому мы в партнёрстве с компанией AliPay+ запустили новый сервис для каждого казахстанца. Теперь с мобильным суперприложением Kaspi.kz можно оплачивать практически любые товары в торговых точках по всему Китаю. Мы благодарим нашего партнера AliPay+ за сотрудничество. А каждого нашего любимого клиента - за то, что вы с нами!", - говорит глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.
Alipay+ рада объявить о партнерстве с нашим первым и ведущим суперприложением в Казахстане, Kaspi.kz, чтобы обеспечить беспрепятственный процесс мобильных платежей на материковой части Китая для многих пользователей Kaspi.kz. Это партнерство улучшит качество путешествий и покупок для пользователей Kaspi.kz. Мы продолжим развивать наши инновационные технологии и качество обслуживания, чтобы сближать людей и сообщества посредством путешествий, торговли и коммерции", - сообщила генеральный директор Ant International в Китае (Venetia Lee, Greater China General Manager of Ant International) Венеция Ли.
Чтобы оплатить покупку, нужно просто открыть свое приложение Kaspi.kz, выбрать сервис AliPay+ и позволить продавцу отсканировать ваш QR-код. Или можно отсканировать QR-код продавца.
Подробнее о том, как оплачивать покупки в Китае с помощью Kaspi QR читайте в мобильном приложении Kaspi.kz в разделе Гид.
30.04.2024, 12:35 85591
Свыше $1,4 млрд инвестировал Сингапур в экономику Казахстана
В Казахстане действуют более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи со спикером парламента Сингапура Сеа Киань Пеном отметил, что общий объем инвестиций Сингапура в экономику РК превысил $1,4 млрд, сообщает Акорда.
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, на сегодняшний день в Казахстане действуют более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий.
Мы надежные, проверенные временем партнеры. Многое уже сделано для укрепления наших связей, но в то же время мы ставим перед собой высокие цели по дальнейшему развитию нашего сотрудничества", - заявил президент.
В свою очередь Сеа Киань Пен отметил имеющийся огромный потенциал для углубления сотрудничества.
На встрече особое внимание было уделено перспективам экономического и инвестиционного взаимодействия. Также были обсуждены вопросы региональной и международной повестки.
Напомним, в прошлом году Токаев провел переговоры с главой Сингапура.
Читаемое
03.05.2024, 09:43В реке Урал ожидается дальнейшее повышение уровня воды 03.05.2024, 08:3014041Около 190 шахтеров эвакуировали из шахты имени Костенко из-за задымления 03.05.2024, 10:1811936В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Казахстане 03.05.2024, 11:148756Отсрочку по коммунальным платежам предоставят пострадавшим от паводков 03.05.2024, 11:206721Автомобильной ОПГ вынесли приговор в Астане: стали известны подробности 26.04.2024, 15:16323161Около 230 гектаров земли возвращены в рекреационную зону в Алматы 27.04.2024, 15:15256186Шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100% 29.04.2024, 15:11251326Проект "Народный контроль": казахстанцы могут сообщить о недостатках на республиканских трассах 29.04.2024, 16:52249366Казахстанцы в российских тюрьмах не привлекались к военным действиям на Украине - МИД 26.04.2024, 14:13247646В Алматы вновь избили женщину 26.04.2024, 15:16323161Около 230 гектаров земли возвращены в рекреационную зону в Алматы 25.04.2024, 16:48275101В Алматы прошла акция по посадке деревьев дружбы 25.04.2024, 15:53271671Новые дорожные знаки утверждены в Казахстане 13.04.2024, 17:34269386Подачу питьевой воды постепенно восстанавливают в домах Петропавловска 27.04.2024, 15:15256186Шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100%
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?