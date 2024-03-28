Казахстан заработает более $1,7 млрд на транзите российской нефти в КНР

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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента Республики Казахстан принял закон "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года", передает корреспондент агентства.





Представляя проект закона, глава Минэнерго РК Алмасадам Саткалиев сообщил, что поправками предусматривается актуализация по объемам транзита, тарифам и расчету за транзит нефти, а также продление соглашения на десятилетний период до 2033 года транзита российской нефти в количестве 10 млн тонн ежегодно. Тариф на прокачку нефти утвержден на уровне 15 долларов США за тонну.





Также изменениями в соглашение предусмотрено включение участка маршрута ТОН-2 (Туймазы - Омск - Новосибирск-2) в соглашение и фиксация тарифа $2,1 за тонну.





Продление соглашения обеспечит загрузку ПНХЗ нефтью, поступающей по нефтепроводу Омск - Павлодар.





За период с 2024 года по 2033 год ожидаемая выручка за транзит российской нефти через территорию Казахстана в КНР по обоим участкам составит 1.710.000.000 долларов США", - сказал Саткалиев.





Вышеуказанное соглашение было подписано 24 декабря 2013 года и в июле 2014 года было ратифицировано. Срок действия данного соглашения был определен до 1 января 2024 года, напомнили в Минэнерго РК.





В 2017 году стороны достигли договоренностей об увеличении транзита с 7 млн тонн в год до 10 млн тонн в год. В связи с чем стороны выразили взаимную заинтересованность в продлении соглашения с 2024 года по 2033 год и приступили к соответствующим переговорам по внесению изменений в подписанное в 2013 году соглашение.





За период с 2014 года по 2023 год общий транзит российской нефти через территорию Казахстана в КНР составил 90.899.271 тонн. Общая выручка составила 1.327.000.000 (один миллиард триста двадцать семь миллионов) долларов США", - проинформировали в ведомстве.