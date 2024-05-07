Супруга советника посла Казахстана в ОАЭ заявила о бытовом насилии: МИД отзывает дипломата
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Супруга советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах заявила о бытовом насилии.
Заявляю, что подвергаюсь насилию на протяжении 10 лет... Хочу чтобы моего супруга лишили статуса дипломата и посадили в тюрьму... за все издевательства, что надо мной он совершал. Физическое, сексуальное, эмоциональное, экономическое, бытовое, домашнее насилие", - цитирует правозащитница Дина Тансари обращение.
В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали ситуацию.
Мы срочно отзываем данного сотрудника в Казахстан. Далее его делом будут заниматься правоохранительные органы", - заявил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.
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