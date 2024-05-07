06.05.2024, 17:14 23496

Супруга советника посла Казахстана в ОАЭ заявила о бытовом насилии: МИД отзывает дипломата   

Далее делом дипломата будут заниматься правоохранительные органы
Супруга советника посла Казахстана в ОАЭ заявила о бытовом насилии: МИД отзывает дипломата
Фото: Depositphotos
Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Супруга советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах заявила о бытовом насилии.

Заявляю, что подвергаюсь насилию на протяжении 10 лет... Хочу чтобы моего супруга лишили статуса дипломата и посадили в тюрьму... за все издевательства, что надо мной он совершал. Физическое, сексуальное, эмоциональное, экономическое, бытовое, домашнее насилие", - цитирует правозащитница Дина Тансари обращение.



В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали ситуацию.

Мы срочно отзываем данного сотрудника в Казахстан. Далее его делом будут заниматься правоохранительные органы", - заявил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.


Отметим, что в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.

В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.

Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.

В Актау местный житель напал на жену на глазах у детей.

Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.

Резонансным стало дело об убийстве Салтанат Нукеновой в ноябре прошлого года в Астане. Супруга Нукеновой - бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Судебное следствие велось на протяжении месяца, суд транслировался онлайн в открытом режиме, поэтому дело стало известным не только в Казахстане, но и за рубежом. В начале мая Бишимбаеву должны вынести приговор.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".
 
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Теги:МИДНасилиедипломат

новости по теме

06.05.2024, 19:29 20396

В Шымкенте полицейский напал на трех девушек

В отношении сотрудника начато служебное расследование
В Шымкенте полицейский напал на трех девушек
Фото: Depositphotos
Шымкент. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Две девушки шли по улице Туркестанская, когда заметили другую девушку, которую удерживали насильно два парня. По словам жительниц Шымкента, они услышали крики о помощи и не смогли остаться в стороне, сообщает городское издание Shymkent Online.

Девушки позвонили в полицию, после этого им позвонили с неизвестного номера и попросили прийти в участок.

Еще чуть позже на место явился мужчина в полицейской форме, который не предъявил документов и не представился. Это вызвало у девушек подозрения. Они попытались зафиксировать ситуацию на видео, но полицейский агрессивно отреагировал, атакуя одну из них и отталкивая.

При попытке помочь они узнали, что девушка, которую удерживали, была сестрой парней. Братья пытались привести ее домой к матери насильно, невзирая на учебу и работу девушки. Мать, по словам пострадавшей, применяет к ней насилие.

После попытки написать заявление девушке звонили с неизвестных номеров и просили решить вопрос "по-доброму".

Ситуацию прокомментировали в полиции Шымкента:

По данному факту в отношении сотрудника начато служебное расследование. Устанавливаются обстоятельства".

 
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Теги:девушкаНападениеПолицейский
05.05.2024, 20:08 45381

Избивший пожилую мать садист отделался 10 сутками ареста

13 мая запланирован процесс в гражданском суде Медеуского района по вопросу его принудительного лечения от алкоголизма
Избивший пожилую мать садист отделался 10 сутками ареста
Фото: Depositphotos
Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сыну, жестоко избившему пожилую незрячую мать, дали 10 суток ареста, сообщает департамент полиции Алматы.

По факту нанесения телесных повреждений и нарушения ранее выставленного защитного предписания возбуждено административное производство. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Решением суда правонарушитель подвергнут административному аресту сроком на 10 суток", - сообщили в полиции.


Вместе с тем 13 мая запланирован процесс в гражданском суде Медеуского района по вопросу его принудительного лечения от алкоголизма.

Напомним, 4 мая стало известно о жестоком избиении пожилой женщины-инвалида в Алматы. Незрячую женщину избил собственный сын. По словам очевидцев, он регулярно злоупотребляет алкоголем, нигде не работает и наносит побои матери. Однако полиция применяет по отношению к садисту максимум административный арест либо отправляет его на принудительное лечение от алкоголизма, после которого он возвращается и продолжает систематические истязания.

Отметим, что в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.

В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.

Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.

В Актау местный житель напал на жену на глазах у детей.

Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.

Напомним, 15 апреля закон защите женщин и детей от насилия подписал президент. Законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.
 
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Теги:ИзбиениеженщинаинвалидАлматы
05.05.2024, 10:38 64081

Насильник ребенка получил пожизненный срок в Семее

Наказание он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности
Семей. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее изнасиловавшего малолетнего ребенка извращенца приговорили к пожизненному лишению свободы.

Судебная коллегия по уголовным делам суда области Абай рассмотрела апелляционную жалобу адвоката в защиту интересов подсудимого Г., который был осужден по 4-й части статьи 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего", - пишет Abai news.


Согласно материалам дела, насильник, используя беспомощное состояние малолетнего потерпевшего, совершил насильственные действия сексуального характера.

В суде гражданин Г. вину не признал, но его действия были доказаны материалами уголовного дела, заключениями судебно-медицинских экспертиз, показаниями потерпевшего, его представителей и свидетелей", - отметили в суде.


Подсудимый признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Срок он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Ранее в Алматинской области насильник трех девочек получил пожизненный срок. Его супругу приговорили к 25 годам лишения свободы.

Напомним, насильникам детей ограничат въезд в Казахстан.
 
05.05.2024, 09:56 65381

Пропаганда терроризма и экстремизма: КНБ задержал троих подозреваемых

В ходе обысков изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства
Пропаганда терроризма и экстремизма: КНБ задержал троих подозреваемых
Фото: КНБ РК
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности при содействии прокуратуры РК задержал 3 граждан Казахстана, подозреваемых в экстремистской деятельности, сообщили в пресс-службе комитета.

КНБ РК

Задержания прошли 2 и 3 мая в Астане и Павлодаре.


Задержанные подозреваются в пропаганде терроризма и участии в деятельности запрещенной на территории республики религиозно-экстремистской организации.

КНБ РК

В ходе обысков изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства. Подозреваемые лица ранее были судимы за совершение уголовных и экстремистских преступлений", - проинформировали в КНБ.


КНБ РК

Проводится досудебное расследование по статьям 256 "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма" и 405 "Организация и участие в деятельности запрещенного общественного или религиозного объединения" УК РК.

Ранее военный суд Акмолинского гарнизона приговорил 7 казахстанцев и одного иностранца к лишению свободы на сроки от 1 года до 8 лет за пропаганду терроризма.

Напомним, с января по декабрь 2023 года в Казахстане были выявлены и направлены в суд 122 человека, совершивших преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом. С начала этого года за причастность к терроризму и экстремизму осуждены 25 человек.

Сейчас в Казахстане готовятся принять закон, запрещающий въезд в страну насильникам детей, экстремистам и террористам. Законопроект уже одобрили в мажилисе и сенате.
 
04.05.2024, 19:34 94801

В Костанае главный бухгалтер ветстанции перечислял деньги на счет брата

Бухгалтер оштрафован на 6 600 000 тенге
Костанай. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае главный бухгалтер ветеринарной станции предстал перед судом по обвинению в покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки, сообщает пресс-служба суда.

7 июня 2023 года между подрядчиком ИП "А." в лице руководителя А. и заказчиком КГП "Ветеринарная станция Костанайского района" в лице руководителя Б. был заключен договор на установку газового оборудования на транспортные средства на сумму 2 398 800 тенге. Подрядчик обязательства по договору исполнил без нарушений в полном объеме.

Подсудимый К., используя свое служебное положение, склонил А. через его помощника к даче взятки Б., сообщив заведомо ложные сведения о том, что его руководство просит А. передать 250 000 тенге за своевременную оплату и принятие выполненных работ без каких-либо претензий, непредъявление требований о гарантийном обслуживании установленного газового оборудования на транспортные средства.

18 сентября 2023 года А. перечислил требуемую сумму на указанный подсудимым счет в банке, принадлежащий его брату.

Впоследствии К. был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы.

Суд назначил окончательное наказание К. в виде штрафа в размере 26,7-кратной суммы взятки, что составляет более 6 600 000 тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

В доход государства обращена сумма взятки 250 000 тенге.

Приговор не вступил в законную силу.
 
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Теги:бухгалтерАнтикор
04.05.2024, 13:59 110301

Находившегося 20 лет в международном розыске иностранца задержали в области Абай

Мужчина водворен в изолятор временного содержания
Находившегося 20 лет в международном розыске иностранца задержали в области Абай
Фото: Depositphotos
Семей. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В области Абай задержали гражданина Республики Таджикистан, который находился в международном розыске с 2013 года за совершение хулиганства, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции на территорию Республики Таджикистан для привлечения к уголовной ответственности", - заявил заместитель начальника ДП области Абай Нариман Кульдиков.


Ранее вовлекавшего людей в вооруженные конфликты иностранца задержали в аэропорту Алматы.
 
04.05.2024, 12:27 114431

Правозащитница заявила об избиении пожилой женщины-инвалида в Алматы

Со слов обратившейся, этот случай не единичный
Правозащитница заявила об избиении пожилой женщины-инвалида в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Известная правозащитница Дина Тансари на своей странице в Сети заявила об избиении пожилой женщины-инвалида в Алматы.

1 мая примерно в 15.30 ее избил сын-алкоголик. Люди из соседнего дома шли мимо, услышали крики о помощи с улицы и побежали искать квартиру. Когда нашли, садист уже открывал изнутри дверь ключом и пытался уйти. Дверь была покореженная, видимо, от постоянных попыток ее взломать, потому что бабушке меняют замки, но сын их выбивает", - цитирует Дина Тансари обращение.



Со слов обратившейся, этот случай не единичный, отмечает общественница.

Редакция информационного агентства Kazakhstan Today обратилась за комментарием в департамент полиции города Алматы.

Отметим, что в последние месяцы случаи избиение женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.

В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.

Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.

В Актау местный житель напал на жену на глазах у детей.

Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.

Напомним, 15 апреля закон защите женщин и детей от насилия вступил в силу в Казахстане. Законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.
 
03.05.2024, 18:54 122686

В Мангистауской области экс-сотруднику прокуратуры увеличили срок наказания за смерть человека

Прокурор не предоставил новой мотивированной формулировки
Актау. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Апелляционная судебная инстанция в Мангистауской области пересмотрела приговор экс-заместителю прокурора Мунайлинского района, сообщает пресс-служба суда.

Приговором суда первой инстанции подсудимый в пределах измененного прокурором обвинения был признан виновным по статье 104, часть 1, УК и приговорен к 1 году 6 месяцам ограничения свободы.

Прокурор не предоставил новой мотивированной формулировки обвинения в письменном виде, как того требует закон.

По обстоятельствам дела установлено, что в ходе возникшего конфликта подсудимый Т. нанес потерпевшему М. удар ногой по бедру и кулаком в область головы. В результате потерпевший упал и, не приходя в сознание, скончался от полученных травм. Вина Т. подтверждена показаниями свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы.

Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда отменила приговор суда первой инстанции и вынесла новый обвинительный приговор, которым Т. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

Ранее в соцсетях поднялась волна возмущения в связи с первоначальным мягким приговором.
 
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Теги:СудПрокуратураСотрудник

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